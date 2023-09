Il governo britannico sta valutando la possibilità di rendere la polvere di scimmia, droga che può causare allucinazioni e psicosi, una sostanza di classe A

La città di Stoke-on-Trent, situata nell'Inghilterra centrale, è diventata un punto focale per una droga chiamata "polvere di scimmia", con i residenti sempre più frustrati per la situazione che si è venuta a creare.

Mentre le autorità locali investono denaro nella ricerca per affrontare il problema, quest'anno nel Regno Unito si è parlato di rivedere l'impatto della droga sulla salute delle persone, visto che l'eco dei suoi effetti fa notizia.

Gli esperti affermano che la droga è stata sequestrata in grandi quantità anche altrove in Europa.

Cos'è la polvere di scimmia?

La polvere di scimmia, detta anche polvere di zombie, è una terminologia usata nel Regno Unito per indicare una droga stimolante.

È composta da diversi catinoni sintetici (simili alle anfetamine), che accelerano i messaggi tra il cervello e il corpo.

La polvere di scimmia è una droga a basso costo, secondo quanto riferito, venduta a circa 20 sterline (23 euro) al grammo e provoca effetti simili alla cocaina e all'Mdma.

La sua popolarità è aumentata perché è più economica e provoca sballi più lunghi rispetto ad altre droghe.

Venduta sotto forma di polvere bianca, i consumatori la sniffano, la fumano o se la iniettano.

Ogni lotto di droga è diverso dall'altro, il che rende difficile sapere cosa contenga effettivamente.

Un media locale del Regno Unito ha riferito che si ritiene che la droga sia importata dalla Cina.

Quale impatto sui consumatori?

"È un mito che la polvere di scimmia trasformi le persone in zombie, tuttavia può farle diventare impulsive - ha dichiarato a Euronews Next Nuno Albuquerque, consulente per le dipendenze presso il Centro per il trattamento delle dipendenze del Regno Unito - i consumatori possono sentirsi come se avessero dei superpoteri e sperimentare un'impennata di adrenalina".

I consumatori di polvere di scimmia hanno anche effetti collaterali di paranoia e aumento dell'agitazione, che possono portare a comportamenti violenti.

La droga è stata utilizzata da individui che soffrono di dipendenze incrociate: "Ho visto pazienti che assumono polvere di scimmia insieme ad altre anfetamine, alcuni hanno anche dipendenze dal sesso", ha detto Albuquerque.

C'è davvero una "epidemia" nel Regno Unito?

"La droga ha iniziato ad aumentare di popolarità tra il 2017 e il 2018, come alternativa più economica alla cocaina", spiega Albuquerque.

Quest'ultimo ha identificato due fattori che hanno influenzato la diffusione della droga nella città di Stoke-on-Trent: "La città è situata in una regione di transito, il che la rende un facile bersaglio per gli spacciatori.

Si trova inoltre in un'area svantaggiata, il che ha creato un mercato per droghe a basso costo come la polvere di scimmia".

Secondo Public Health England, la città si trova in una delle prime 20 aree più svantaggiate del Regno Unito.

"Siamo consapevoli del problema all'interno della nostra città e come autorità locale siamo impegnati ad affrontare queste sfide con decisione - ha dichiarato Desiree Elliott, membro del Gabinetto e consigliere comunale di Stoke-on-Trent, in una dichiarazione condivisa con Euronews Next - i nostri sforzi includono un approccio ad ampio raggio con i nostri partner chiave".

Cosa si sta facendo per affrontare il problema?

I residenti di Stoke-on-Trent sono sempre più stanchi della situazione e un rapporto dell'Università di Staffordshire ha evidenziato "l'impatto fortemente negativo della droga sui residenti e sulla zona".

La ricerca è stata finanziata dalla nuova strategia governativa sulle droghe, che ha concesso al consiglio comunale di Stoke-on-Trent oltre cinque milioni di sterline per migliorare il trattamento della droga e dell'alcol.

A maggio, il governo britannico ha anche avviato una revisione indipendente sulla polvere di scimmia.

Secondo le leggi vigenti, si tratta di una droga di classe B e la sua fornitura è punibile con 14 anni di carcere.

Tuttavia, il deputato conservatore locale Jack Brereton si è battuto per spostare la droga nella classe A: "La polvere di scimmia è una droga orribile, che ha un impatto devastante sulla vita di chi la assume e che sta distruggendo vite a Stoke-on-Trent".

Le forze di Polizia locali sono aperte alla prospettiva di riclassificare la droga: "Siamo favorevoli ad esplorare la possibilità di riclassificare i catinoni sintetici, che comprendono la polvere di scimmia, dalla classe B alla A, in modo da proteggere le persone dai danni di queste droghe", ha dichiarato Rob Hessel, ispettore capo della Polizia locale dello Staffordshire.

La polvere di scimmia esiste anche altrove in Europa?

La polvere di scimmia non esiste solo nel Regno Unito: gli stessi tipi di stimolanti hanno iniziato a comparire in tutta Europa a partire dal 2013.

"L'anno scorso, gli Stati membri dell'Ue hanno dichiarato di aver sequestrato 30,5 tonnellate di nuove sostanze psicoattive, l'87% di queste erano nuovi catinoni sintetici", ha dichiarato a Euronews Next Michael Evans-Brown, project manager dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle dipendenze.

Tuttavia, regolamentare queste droghe è una missione complessa, dato che "i componenti della droga vengono cambiati frequentemente, cosa che i produttori fanno per aggirare i divieti su sostanze specifiche", ha detto Evans-Brown.

Sebbene si ritenga che la polvere di scimmia e droghe simili siano spesso importate dalla Cina, sta emergendo un nuovo mercato: "Un certo numero di droghe viene ora importato dall'India", ha concluso.