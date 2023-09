Convivere con l'Alzheimer: il racconto di un pensionato irlandese

Gerry Paley è un ex funzionario pubblico che vive vicino a Dublino. Circa 8 anni fa gli è stata diagnosticata la malattia. In che modo ha cambiato la sua vita? Ne abbiamo parlato con lui e con sua moglie Nuala.

"È stato progressivo. La sua vita è cambiata progressivamente - dice Nuala -. Il suo senso dell'orientamento è sparito. Non credo che Gerry se ne renda conto. Ma io lo vedo. Potrebbe andare a sinistra invece che a destra. Questo genere di cose. Ma Gerry ha sempre avuto una coscienza sociale. E ha ancora questa grande volontà di aiutare le persone, di fare cose per gli altri. Gli piace essere coinvolto nell'Associazione per l'Alzheimer e partecipare a diversi gruppi".

La musica è una delle attività che dà maggior sollievo a Gerry e agli altri pazienti affetti da malattie come la sua. "Ci riuniamo e suoniamo canzoni che riguardano la demenza - dice Gerry -. Li chiamiamo 'ricordi musicali'. Probabilmente sono uno dei più giovani... molti di loro sono piuttosto anziani. Uomini e donne. Abbiamo un libro di canzoni. Scegliamo una canzone e la cantiamo insieme. E si vedeva nelle persone che stavano peggio di me... si vedeva che reagivano alla musica. La musica è un buon metodo di terapia per le persone affette da demenza".

"Gerry ha un grande interesse per la musica, perché da giovane ha fatto il dj per un po' - aggiunge Nuala -. Era una specie di hobby. Ha davvero un grande interesse per la musica. Ama ascoltarla".