È stato riscontrato che un microbioma intestinale squilibrato è associato a quattro comuni allergie infantili: eczema, asma, allergie alimentari e febbre da fieno

Gli scienziati potrebbero aver identificato l'origine delle più comuni allergie infantili, che comprendono eczema, asma, allergie alimentari e febbre da fieno.

I ricercatori hanno rivelato, in un nuovo studio, come queste possano essere tutte collegate al microbioma intestinale - la comunità di microrganismi come batteri, funghi e virus che vivono nell'apparato digerente.

Pubblicati sulla rivista Nature Communications, i risultati dello studio potrebbero aiutare a prevedere se un bambino svilupperà o meno le allergie, prevenendone addirittura lo sviluppo, dicono i ricercatori.

Gli scienziati della University of British Columbia e del BC Children's Hospital in Canada hanno scoperto che le caratteristiche del microbioma intestinale e le influenze dei primi anni di vita sono associate allo sviluppo di queste quattro allergie comuni.

Sebbene le allergie abbiano sintomi unici, i ricercatori hanno voluto verificare se avessero un'origine comune legata al microbioma intestinale dei neonati.

La dottoressa Charisse Petersen, coautrice del lavoro, ha affermato che, sebbene le allergie siano tecnicamente diagnosi diverse, a livello cellulare "hanno in realtà molto in comune".

I ricercatori hanno esaminato le valutazioni cliniche di 1.115 bambini, i cui dati sono stati monitorati dalla nascita fino all'età di cinque anni. Circa la metà di loro non ha mai manifestato allergie, ma a 592 sono stati diagnosticati da un medico uno o più disturbi allergici.

Microbioma intestinale squilibrato

Studiando i campioni di feci, raccolti durante le visite cliniche a tre mesi e poi a un anno, hanno trovato una firma batterica associata ai bambini che hanno sviluppato una qualsiasi allergia entro i cinque anni.

La firma batterica è un segno distintivo di un microbioma intestinale squilibrato, che probabilmente provoca una compromissione del rivestimento intestinale e un'elevata risposta infiammatoria all'interno dell'intestino.

"In genere, il nostro corpo tollera i milioni di batteri che vivono nel nostro intestino perché fanno molte cose buone per la nostra salute. Alcuni dei modi in cui li tolleriamo sono mantenendo una forte barriera tra loro e le nostre cellule immunitarie e limitando i segnali infiammatori che richiamerebbero quelle cellule immunitarie in azione”, ha affermato Courtney Hoskinson, dottoranda presso l’UBC e prima autrice dell’articolo.

"Abbiamo riscontrato un'interruzione comune di questi meccanismi nei bambini prima dello sviluppo delle allergie".

Le cause di questo squilibrio possono essere attribuite a una serie di fattori, tra cui la dieta, il modo in cui il bambino è nato, il luogo in cui vive e l'esposizione a farmaci come gli antibiotici. Gli antibiotici possono distruggere i batteri sensibili, mentre l'allattamento al seno è noto per reintegrare e fornire il cibo necessario ai batteri dell'intestino del bambino.

"Questa analisi approfondita ci offre molti spunti potenziali", ha dichiarato il dottor Stuart Turvey, Professore del Dipartimento di Pediatria dell'UBC e coautore dello studio.

"Da questi dati possiamo vedere che fattori come l'uso di antibiotici nel primo anno di vita hanno maggiori probabilità di provocare disturbi allergici successivi, mentre l'allattamento al seno per i primi sei mesi è protettivo. Questo è stato universale per tutti i disturbi allergici che abbiamo studiato".

I ricercatori sperano di utilizzare i risultati per trovare trattamenti che correggano uno squilibrio del microbioma intestinale.

Centinaia di milioni di bambini in tutto il mondo soffrono di allergie, che possono avere importanti implicazioni sanitarie e psicologiche.

Oltre agli ovvi rischi per la salute, l'associazione di beneficenza Allergy UK spiega che le allergie possono influire sul benessere dei bambini in molti altri modi, tra cui la paura di una potenziale reazione allergica, la preoccupazione di usare autoiniettori di adrenalina, l'avversione per il cibo e la privazione del sonno.