Aziende e governi investono miliardi di dollari all'anno per diventare i re del nuovo impero tecnologico: quali conseguenze hanno queste innovazioni sui consumatori e sul modo in cui facciamo affari?

In un mondo in rapida evoluzione, non c'è settore che si evolva più rapidamente di quello tecnologico. Un settore all'avanguardia nell'introduzione di idee innovative e di nuovi strumenti per lo svolgimento delle nostre attività quotidiane. La crescita di questo settore non mostra segni di rallentamento: l'industria tecnologica cresce ad un ritmo del 5-6% all'anno e accelererà ulteriormente nei prossimi anni grazie alla l'Intelligenza artificiale.

Nuove tecnologie compaiono ogni giorno, ma anche il loro costo aumenta. Nel 2022 il settore ha speso complessivamente 3.450 miliardi di dollari. Con il progredire della tecnologia, acquistiamo e consumiamo in modo diverso. L'anno scorso sono stati spesi 300 miliardi di dollari in pubblicità per dispositivi mobili.

Le aziende influenzano sempre di più il modo in cui consumiamo e interagiamo. TikTok è uno dei nomi più importanti nel mondo dei social media e un marchio in prima linea in questi cambiamenti. Abbiamo incontrato Kris Bodger, direttore generale di TikTok nel Regno Unito: ci ha raccontato quanto la tecnologia stia cambiando la pubblicità e le abitudini dei consumatori.

"Pensiamo che ci sia stato uno spostamento importante nell'industria dell'intrattenimento e del marketing, verso una forma di narrazione più lunga che mette al centro la creatività - dice Bodger -. Questa nuova forma di intrattenimento influenza le attività offline. Probabilmente l'esempio migliore è quello che noi chiamiamo community commerce, ovvero il punto d'incontro tra lo shopping, la mentalità delle persone che fanno acquisti e i contenuti di intrattenimento presenti su TikTok. Abbiamo visto hashtag come 'TikTok mi ha fatto comprare', con 57 miliardi di visualizzazioni. Un sacco di video su Tik Tok sono di persone che scoprono prodotti, li recensiscono e hanno un impatto sul mondo reale".

TikTok ci mostra quanto i social media stiano influenzando il modo in cui utilizziamo la tecnologia. Ma non è solo il consumo a cambiare a causa dei progressi tecnologici. Anche il modo di fare business sta subendo una profonda trasformazione. Per saperne di più siamo stati a Doha, in occasione del lancio del nuovo servizio cloud di Google in Qatar.

"Il Medio Oriente fa parte del nostro piano di espansione a livello globale - dice Tarek Khalil, responsabile del cloud in Medio Oriente e Nord Africa -. La domanda dei nostri clienti e partner nella regione è in crescita. Di solito quando si investe in Paesi in cui la domanda è in crescita, la richiesta è quella di stare vicino ai clienti, per aiutarli a risolvere i loro problemi".

In che modo Google intende aiutare concretamente le aziende nella gestione dei dati? "Sappiamo tutti che è l'era dei dati. E i dati crescono sempre più velocemente - dice Khalil -. Questo è l'aspetto che ogni azienda deve gestire in modo efficiente. Si tratta di prendere decisioni più rapidamente. Li aiutiamo fornendo la nostra esclusiva piattaforma di dati unificati, integrata ora con funzionalità di intelligenza artificiale. In questo modo rendiamo il processo molto più efficiente, i clienti riescano ad avere i dati necessari più rapidamente".