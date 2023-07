Come spiegare a un paziente che un farmaco non è disponibile?

I sistemi sanitari dell'Unione europea non sono sempre in grado di fornire ai pazienti i farmaci di cui hanno bisogno. In che modo i farmacisti lo spiegano ai pazienti? Una farmacista di Varsavia ci racconta la sua esperienza

I sistemi sanitari dell'Unione europea non sono sempre in grado di fornire ai pazienti i farmaci di cui hanno bisogno, a causa della carenza temporanea o dell'indisponibilità di particolari trattamenti in un determinato Paese. In che modo i farmacisti lo spiegano ai pazienti? Ne abbiamo parlato con Anna Milczarek-Alwaked, una farmacista di Varsavia.

"A volte i pazienti diventano aggressivi - dice Milczarek-Alwaked -. Non sono contenti che io non abbia il farmaco di cui hanno bisogno e lo mostrano chiaramente. Gli spiego che c'è un solo produttore delle principali sostanze, da cui dipende tutto. Dico loro che i farmaci hanno prezzi diversi nell'Unione europea e nel mondo, e che per il produttore è sempre più redditizio vendere i farmaci dove saranno pagati di più. I produttori esportano di più a chi ha più soldi per comprare".

"I pazienti si arrabbiano, dicono di essere malati cronici - continua Milczarek-Alwaked -. Io gli dico che non ho quello di cui hanno bisogno e loro rispondo che non hanno la forza di andare in molte farmacie, che hanno davvero bisogno di questo farmaco qui e ora. Allora gli ripeto che non posso ordinare il farmaco, perché in questo momento non è disponibile. Ma loro insistono. A volte cerco di importare i farmaci dall'estero, dall'Unione europea. Ma hanno un prezzo molto più alto. Però se il paziente ha davvero bisogno di questo farmaco, pagherà qualsiasi prezzo per avere il trattamento. Ho un'offerta molto ampia e voglio che ogni cliente esca dalla mia farmacia con un farmaco. Non ho paura di ascoltare le loro critiche e i loro commenti. Il problema principale è il prezzo. La maggior parte dei commenti insoddisfatti riguardano il prezzo dei farmaci".