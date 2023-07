Uno studio britannico ha rilevato che l'impatto del long-Covid sulle funzioni cognitive delle persone è pari a un invecchiamento di 10 anni

Secondo uno studio condotto da ricercatori britannici, due anni dopo essere stati infettati dal virus, le persone che hanno contratto la versione "lunga" del Covid possono ancora risentirne.

La ricerca, condotta dal King's College di Londra e pubblicata su The Lancet, ha analizzato l'impatto della malattia sulle persone che non hanno mai contratto il virus, su quelle che si consideravano completamente guarite e su quelle che sentivano di esserne ancora affette.

Lo studio ha incluso oltre tremila partecipanti, reclutati dalla Covid Symptom Studio Biobank tramite un'applicazione per smartphone. I partecipanti hanno preso parte a due serie di test attraverso 12 indicatori che misuravano la memoria, l'attenzione, il ragionamento, la velocità di elaborazione e il controllo motorio, condotti tra il 2021 e il 2022.

I ricercatori hanno scoperto che i partecipanti che erano stati colpiti dai sintomi del Covid per 12 settimane o più (oltre 3 mesi) hanno ottenuto risultati peggiori in questi compiti rispetto a coloro che avevano manifestato i sintomi per un periodo più breve. I ricercatori hanno scoperto che l'impatto del long-Covid sulle loro funzioni cerebrali era paragonabile all'effetto dell'invecchiamento di 10 anni. E gli effetti si sono anche rivelati duraturi, poiché non sono state riscontrate differenze nei risultati di chi ha partecipato a tali test nel 2022 e chi lo aveva fatto nel 2021.

Inoltre, i partecipanti che ritenevano di aver recuperato completamente dal virus hanno ottenuto risultati simili a quelli di coloro che non avevano avuto il virus. "I nostri risultati suggeriscono che, per le persone che hanno vissuto con sintomi sul lungo termine dopo aver contratto il Covid, gli effetti sui processi mentali, come la capacità di ricordare parole e forme, sono ancora rilevabili a una media di quasi due anni dall'infezione iniziale", ha dichiarato l'autore principale, il dottor Nathan Cheetham, data scientist del King's College di Londra.

"Tuttavia - ha aggiunto - il fatto che la malattia non ha avuto alcun effetto sulle prestazioni nei nostri test per le persone che si sentivano completamente guarite, anche se avevano avuto i sintomi per diversi mesi e potevano essere considerate come persone affette da long-Covid, è una buona notizia". Secondo Cheetham, lo studio dimostra la necessità di monitorare le persone la cui funzione cerebrale è risultata più colpita, "per verificare in che modo i loro sintomi cognitivi continuino ad evolvere e fornire un supporto per il recupero".

Circa 36 milioni di persone nella regione europea potrebbero aver sviluppato la versione lunga del Covid nei primi tre anni della pandemia, come ha dichiarato a giugno ai giornalisti il dottor Hans Henri P. Kluge, direttore regionale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per l'Europa.