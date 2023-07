Attraverso una serie di illusioni sonore, gli scienziati hanno scoperto che da un punto di vista cognitivo le persone percepiscono il silenzio in modo simile a come percepiscono i suoni.

Possiamo sentire il suono del silenzio? O il silenzio è semplicemente l'assenza di suono? Nonostante secoli di contemplazione, queste domande sono rimaste senza risposta. Tuttavia, in uno studio recente, alcuni ricercatori hanno adottato un approccio scientifico al dibattito e i loro risultati suggeriscono che il silenzio è, in effetti, un suono.

La prospettiva percettiva e quella cognitiva

Storicamente, la natura del silenzio è stata divisa in due prospettive. La visione percettiva e quella cognitiva. La prima sostiene che sentiamo effettivamente il silenzio, mentre la seconda sostiene che ci limitiamo a giudicare o a dedurre la sua presenza dall'assenza di altri suoni.

"Finora, fino alla nostra ricerca, non c'era stato un test empirico chiave per questa domanda. È quello che abbiamo cercato di fare", spiega Rui Zhe Goh, coautore dello studio e studente di scienze cognitive e filosofia alla Johns Hopkins University. Per mettere alla prova il silenzio, Goh e i suoi professori hanno lavorato su una serie di illusioni sonore per vedere se le persone percepiscono il silenzio come percepiscono i suoni, da una prospettiva cognitiva."La nostra strategia è stata quella di verificare se alcune delle illusioni uditive che si verificano con i suoni si verificano anche con il silenzio", ha dichiarato a Euronews Next.

L'esperimento basato su illusioni sonore

Come le illusioni ottiche che ingannano ciò che si vede, le illusioni uditive possono far percepire i suoni come più lunghi o più corti di quanto non siano in realtà. Un esempio è l'illusione "one-is-more", per cui un segnale acustico lungo sembra più lungo di due brevi segnali consecutivi, anche quando le due sequenze sono ugualmente lunghe.

Nei test che hanno coinvolto mille partecipanti e per testare empiricamente la natura del silenzio, il team ha scambiato i suoni tipici dell'illusione "one-is-more" con momenti di silenzio, rielaborando l'illusione uditiva in quella che è stata battezzate "illusione one-silence-is-more".

Quest'ultima ha presentato ai partecipanti delle tracce audio che riproducevano ambienti rumorosi come ristoranti, mercati e stazioni ferroviarie. All'interno di queste, l'équipe ha inserito momenti di interruzione improvvisa, con conseguenti brevi silenzi. Ai partecipanti è stato poi chiesto di misurare, in lunghezza, quale dei due silenzi fosse più lungo, nonostante entrambi avessero la stessa durata.

I risultati, pubblicati sulla rivista scientifica PNAS, sono stati sorprendenti, afferma Goh. Le persone pensavano che un lungo momento di silenzio fosse più lungo di due brevi momenti di silenzio. In altre parole, l'illusione "one-is-mode" ha prodotto gli stessi risultati dell'illusione "one-silence-is-more" originale. "Mi sono detto: wow, funziona davvero. Voglio dire, l'ho fatta, l'ho programmata e sapevo che la durata delle sequenze di silenzio era la stessa, ma quando l'ho sentita, sembrava decisamente che la sequenza di silenzio fosse più lunga", dice Goh.

L'ascolto del silenzio e del rumore è simile

Il fatto che queste illusioni basate sul silenzio abbiano prodotto esattamente gli stessi risultati delle loro controparti basate sul suono suggerisce che le persone sentono il silenzio proprio come sentono i suoni, perché implica un'elaborazione cognitiva simile tra le due cose.

"Il nostro approccio è stato quello di chiedere se il nostro cervello tratti i silenzi come i suoni. Se con i silenzi si possono ottenere le stesse illusioni che si ottengono con i suoni, allora questa potrebbe essere la prova che, dopo tutto, sentiamo letteralmente il silenzio", ha dichiarato in un comunicato Chaz Firestone, professore assistente di scienze psicologiche e cerebrali che dirige il Johns Hopkins Perception & Mind Laboratory.

"La stessa elaborazione cognitiva che avviene con il suono è attivata anche dai momenti di silenzio. E dato che il sistema uditivo tratta questi momenti di silenzio proprio come un suono, questo suggerisce che possiamo avere esperienze uditive del silenzio", spiega Goh.

"Sentiamo davvero anche le assenze di suono"

I risultati potrebbero spiegare "perché quando si cammina in una strada trafficata e si entra in uno spazio silenzioso, si viene colpiti dal silenzio e perché i momenti di silenzio durante uno spettacolo teatrale o un brano musicale esercitano una forza così forte", aggiunge. "C'è almeno una cosa che sentiamo, ed è il silenzio che si verifica quando i suoni scompaiono", ha dichiarato in un comunicato il coautore Ian Phillips, Bloomberg Distinguished Professor di Filosofia e Scienze psicologiche e cerebrali.

"I tipi di illusioni ed effetti che sembrano essere esclusivi dell'elaborazione uditiva di un suono, li otteniamo anche con i silenzi, il che suggerisce che sentiamo davvero anche le assenze di suono", ha aggiunto.

Sebbene lo studio non offra alcuna indicazione su come il nostro cervello possa elaborare il silenzio, i risultati suggeriscono che le persone percepiscono il silenzio come un tipo di "suono" a sé stante, non solo come un intervallo tra i rumori.

Il futuro del suono del silenzio

I ricercatori intendono continuare a esplorare il modo in cui le persone percepiscono il silenzio, compreso "quello che potremmo chiamare silenzio puro, ovvero i silenzi che non vengono percepiti in contrasto con i suoni". "Quindi, i silenzi che si possono sentire durante la meditazione o quando si guarda fuori dalla finestra e si è immersi in una notte silenziosa", ha detto Goh.