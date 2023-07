Come prevenire la carenza di medicinali?

Ne abbiamo parlato con il viceministro lituano della Sanità: una delle chiavi è la cooperazione tra i Paesi dell'Unione europea

Come molti altri Stati membri dell'Unione europea, anche la Lituania ha registrato ultimamente una serie di carenze di medicinali. A Vilnius abbiamo incontrato il viceministro lituano della Sanità, Aurimas Pečkauskas, per sapere quali sono le misure che il Paese sta adottando per migliorare la situazione. Una delle chiavi per affrontare il problema è la cooperazione tra i Paesi dell'Unione europea.

"Abbiamo avviato numerose discussioni con altri Paesi. Ad esempio con la Polonia. La Polonia ha una grande capacità industriale e produce meno farmaci, mentre la Lituania, in quanto Paese piccolo, non può permetterselo - dice Pečkauskas -. Ma possiamo migliorare la cooperazione con un Paese vicino e portare qui questi farmaci. Questo è un aspetto che abbiamo affrontato e sul quale ci stiamo concentrando. Naturalmente abbiamo capito che anche nel nostro piccolo Paese, nella nostra rete di farmacie, ci sono molte disuguaglianze, ad esempio tra grossisti e farmacie. I farmaci non si muovono in modo uniforme. Così, ad esempio, alcune farmacie e grossisti hanno i farmaci, mentre altre farmacie non li hanno. Per questo motivo abbiamo migliorato il monitoraggio dei farmaci tra i grossisti. Speriamo di poter guidare un po' il nostro settore a condividere i farmaci in modo più equo anche nella rete delle nostre farmacie".