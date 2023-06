I risultati dei test per ora sono stati effettuati solo su topi e scimmie

La taurina, un amminoacido prodotto dal corpo umano e noto per essere contenuto in molti alimenti, potrebbe aiutare a contrastare gli effetti dell'invecchiamento, aiutando a vivere in salute e più a lungo.

Ad indicarlo una ricerca condotta su topi e scimmie, pubblicata sulla rivista Science e guidata da Vijay Yadav, dell'Università Columbia, con la collaborazione di Giorgia di Lorenzo e Francescopaolo Iavarone, dell'Istituto Telethon di Genetica e Medicina (Tigem) di Pozzuoli.

Ma una risposta concreta per valutare i reali benefici sull'uomo sarà possibile solo con trial clinici specifici, che avranno bisogno di anni per essere completati.

Cos'è la taurina?

La taurina è una sostanza chimica che rientra in un gruppo noto come amminoacidi. Si trova naturalmente negli alimenti con proteine, come i prodotti animali.

È uno dei micronutrienti che supporta la funzione cellulare e aiuta soprattutto la produzione di energia. Dal punto di vista biologico la taurina si differenza dai venti alfa aminoacidi che formano le proteine per la presenza di acido sulfonico (SOOOH) al posto del tradizionale gruppo carbossilico (COOH).

Taurina, come agisce per prevenire l’invecchiamento

Nell'esperimento, gli scienziati della Columbia University di New York, negli Stati Uniti, hanno somministrato ai topi una dose giornaliera di taurina.

I risultati sono stati pubblicati sul Journal of Science mostrando che la durata della vita dei topi maschi è aumentata del 10% assumendo questa sostanza, mentre per le femmine la durata è aumentata di circa il 12%. Questo miglioramento sulla vita si è verificato anche nelle scimmie e nei vermi.

Nell'ambito del progetto, i ricercatori hanno analizzato 12.000 persone e hanno scoperto che quelli con più taurina nel sangue erano, in generale, più sani. Ma cosa c'è nella taurina che fa pensare agli scienziati che sia "un elisir di lunga vita"?

La taurina è qualcosa che si trova nel corpo ma quando invecchiamo, i livelli diminuiscono.

"L'abbondanza di taurina diminuisce con l'età e l'inversione di questo declino fa sì che gli animali vivano più a lungo e in salute", ha affermato il dottor Vijay Yadav, che ha guidato il gruppo di ricerca presso l**'Irving Medical Center della Columbia**. "Alla fine dello studio, questi risultati dovrebbero essere rilevanti per gli esseri umani".

Yadav e il team avevano notato, per la prima volta, che la taurina poteva essere un elisir di lunga vita già un decennio fa, quando avevano scoperto che il sessantenne medio mostrava livelli di taurina che misuravano solo un terzo di quelli che si possono trovare in un bambino di 5 anni.

In questo momento, c'è ancora molto lavoro da fare per comprendere pienamente in che modo la taurina potrebbe influire sull'invecchiamento. È importante notare che mentre i test sugli esseri umani devono ancora iniziare, i ricercatori della Columbia University sconsigliano alle persone di aumentare in modo proattivo la loro taurina per combattere l'invecchiamento fino a quando non ci saranno notizie più sicure.

È necessario uno studio più ampio per determinare i pro e i contro di un'elevata assunzione di taurina. In un'intervista con la BBC, Yadav ha rifiutato di rivelare se lui stesso assume o meno integratori di taurina, dicendo: "aspettiamo che gli studi clinici siano completati prima di raccomandare alla popolazione di recarsi nei negozi e comprare taurina".