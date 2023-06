Di Sudesh Baniya

Il nuovo progetto pilota dell'Unione europea sulla solitudine mira a monitorare ed affrontare la crescente mancanza di "interazioni sociali significative"

Almeno un residente su dieci nell'Unione europea è solo per la maggior parte del tempo: a dimostrarlo è un nuovo rapporto sulla solitudine, richiesto dalla Commissione europea.

Circa il 13% dei residenti nell'Ue ha risposto di sentirsi solo per la maggior parte o per tutto il tempo, in base ai dati della prima indagine sulla solitudine a livello europeo che ha coinvolto 25.000 persone.

Il progetto è stato condotto per avere una panoramica dell'"epidemia di solitudine" causata dai prolungati blocchi e dall'isolamento durante la pandemia.

Secondo il rapporto, la solitudine è più diffusa in Irlanda, con circa il 20% che dichiara di sentirsi solo.

I livelli più bassi di solitudine sono stati osservati nei Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Croazia e Austria, con meno del 10% del campione intervistato.

Le persone sole la maggior parte del tempo, secondo il rapporto, hanno circa 20 punti percentuali in più di probabilità di soffrire di sintomi depressivi.

Le chiavi per prevenire la solitudine

I fattori culturali svolgono un ruolo significativo nella solitudine, oltre agli eventi della propria vita.

"Le situazioni economiche favorevoli, così come la quantità e la qualità delle interazioni sociali, sono fondamentali quando si tratta di prevenire la solitudine", aggiunge il rapporto.

L'uso intenso dei social media è stato anche associato ad una maggiore solitudine e i siti online "mancano dell'intimità e della qualità delle interazioni offline".

La solitudine tra i giovani intervistati è maggiore rispetto a quella dei più anziani, poiché i principali eventi della vita tendono ad interrompere l'uso dei social e a rendere il senso di solitudine più palpabile.

Il rapporto, tuttavia, ha riconosciuto che le conseguenze della solitudine variano in base all'età e in nessun modo la solitudine tra gli anziani può essere ignorata.

I sondaggi globali degli ultimi anni hanno indicato che i Paesi europei come l'Italia hanno alcuni dei più alti tassi di solitudine nella vecchiaia.

Una delle principali sfide nell'affrontare il problema della solitudine deriva dallo stigma sociale e dall'inconsapevolezza, afferma il rapporto, aggiungendo che il 57% degli intervistati non era a conoscenza dell'esistenza di metodi e politiche di intervento.