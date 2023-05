Nuovi incentivi dell'UE: per gli stati membri una copertura capillare di farmaci

Di euronews

I produttori farmaceutici hanno storicamente concentrato la loro attività sui grandi mercati, lasciando quelli dei Paesi più piccoli in difficoltà nel reperire i farmaci più recenti. La nuova legislazione dell'UE mira a correggere questo squilibrio.

I progressi della medicina possono portare a miglioramenti che cambiano la vita, soprattutto per chi soffre di patologie di lunga durata. Ogni anno si scoprono nuovi trattamenti che funzionano meglio o che hanno meno effetti collaterali.

Ma non tutti possono beneficiare di questi cambiamenti. Spesso la priorità per la distribuzione è rappresentata dai grandi mercati ad alto valore aggiunto, a scapito di coloro che vivono in aree di popolazione più piccole.

In attesa di nuovi trattamenti a Malta

Wayne Zammit vive a Malta. Da ragazzo aveva un sogno.

"Sono cresciuto amando le auto", racconta. "Una delle cose che ho sempre voluto è lavorare in qualcosa che amo. Ma purtroppo, a causa della mia malattia della pelle, l'eczema, la polvere e le cose che si fanno sono molto sporche ed è molto facile contrarre infezioni e cose del genere. È una cosa a cui ho dovuto rinunciare molto presto".

A Wayne è stato diagnosticato un grave eczema all'età di 4 anni. I problemi si sono presto accumulati.

"Quando sono andato a fare il mio primo passaporto, a quel punto ero abbastanza giovane", racconta. "Nella mia foto, le mie labbra erano completamente rotte. Quindi, in un certo senso, ero un mini-jolly. E avevo un sacco di bruciori intorno agli occhi. Persino una palpebra screpolata. E le mie orecchie erano molto gonfie e rosse. E ovviamente non volevano farmi una foto identificativa in quelle condizioni, e nemmeno io. Questa è una malattia che colpisce la pelle, il nostro organo più importante. Ho avuto giorni in cui non riuscivo a muovere il collo. Ho avuto giorni in cui per alzarmi da una sedia mi veniva da piangere. Ho avuto giorni in cui i miei vestiti sono rimasti attaccati alla pelle, a causa delle ferite aperte".

Un cocktail di farmaci tiene ora a bada la malattia. Ma periodicamente causano effetti collaterali come nausea e pressione alta. Quando Wayne li sospende, il suo corpo si infiamma di nuovo.

Tuttavia, il farmaco iniettabile che i medici ritengono più efficace per lui non è disponibile a Malta.

"Voglio sapere perché devo aspettare così tanto per una cosa di cui ho tanto bisogno", dice Wayne.

I farmaci approvati non sono disponibili

Il trattamento che potrebbe aiutare Wayne è già stato approvato dalle autorità di regolamentazione maltesi e può essere somministrato gratuitamente ai pazienti. Tuttavia, non si trova nelle farmacie del Paese, a differenza di quelle di altri membri dell'Unione Europea.

Le conseguenze sono terribili per Wayne e per altri pazienti affetti da eczema grave, afferma il suo dermatologo Michael Boffa.

"Il fatto che questi farmaci non siano disponibili significa che i pazienti dovranno essere trattati con altri farmaci, che sono meno efficaci e forse presentano rischi di effetti collaterali importanti che potrebbero essere evitati utilizzando farmaci migliori", afferma Michael, che è consulente dermatologo presso l'ospedale Mater Dei e presidente della Malta Eczema Society. "I pazienti non dovrebbero essere discriminati a causa della malattia che hanno la sfortuna di avere".

Un problema di dimensioni

La burocrazia, la Brexit, il Covid, la crisi delle forniture globali e la guerra in Ucraina contribuiscono a spiegare la situazione. Ma Malta ha anche un problema strutturale: le sue dimensioni ridotte.

Essendo il più piccolo Stato membro dell'UE, il Paese sembra meno attraente per gli sviluppatori farmaceutici.

Un magazzino ospita tutti i farmaci utilizzati dalla Malta Social Security. Sembra pieno, ma statisticamente Malta è in ritardo rispetto agli altri Stati membri quando si tratta di rendere disponibili al pubblico tutti i farmaci approvati. Dei 160 farmaci approvati dall'UE tra il 2017 e il 2020, solo 11 erano disponibili a Malta rispetto ai 147 della Germania, secondo l'indagine EFPIA Patients W.A.I.T Indicator 2021. Le cifre sono state aggiornate a luglio 2022, ma poiché Malta non ha completato il suo set di dati completo, sono solo un indicatore orientativo.

Il responsabile dell'Unità di approvvigionamento dei farmaci di Malta dice che stanno lavorando a pieno ritmo per trovare soluzioni.

"Se i numeri sono alti, l'industria registra un prodotto e non abbiamo problemi", dice Karl Farrugia, amministratore delegato dell'Unità centrale per gli acquisti e le forniture. "Ma quando ci sono pochi pazienti, e Malta è ovviamente un Paese piccolo, per cui si ottengono questi trattamenti dove pochi pazienti ne hanno bisogno, allora interviene il governo: per la registrazione, ci occupiamo della traduzione, della serializzazione".

L'UE fornisce incentivi

Per aiutare ulteriormente i piccoli Paesi come Malta, la riforma della legislazione farmaceutica dell'UE della Commissione Europea ha proposto di premiare gli sviluppatori che lanciano un farmaco in tutti gli Stati membri entro due anni dall'autorizzazione. Secondo la CE, questa misura da sola aumenterebbe l'accesso del 15%.

Altre proposte, come la semplificazione delle procedure di autorizzazione o l'introduzione del confezionamento in più Paesi, sono state accolte con favore dall'industria farmaceutica maltese.

"L'industria farmaceutica deve cercare di rendere i prodotti un po' più accessibili per i Paesi piccoli", afferma Mark Mallia, rappresentante dell'industria farmaceutica a Malta. "Abbiamo bisogno di scorte e depositi di farmaci per i Paesi più piccoli. E un pacchetto multilingue potrebbe essere d'aiuto, perché un deposito potrebbe servire 6 o 7 o 8 Paesi in caso di necessità".

Wayne spera che presto tutti gli attori lavoreranno insieme per aiutarlo.

"Credo che ci arriveremo", dice. "Soprattutto se si fa ciò che è necessario e se le persone si aiutano a vicenda".