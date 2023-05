L'Uzbekistan fa sempre più gola agli investitori stranieri

Le riforme, iniziate nel 2017 con l'apertura dell'economia, stanno attirando capitali stranieri nel Paese: gli investimenti internazionali sono aumentati di oltre 10 volte negli ultimi 6 anni

Gli investimenti internazionali in Uzbekistan sono aumentati di oltre 10 volte negli ultimi 6 anni. Le riforme governative, iniziate nel 2017 con l'apertura dell'economia, stanno attirando capitali stranieri in questo Paese dell'Asia centrale. L'interesse degli investitori sta crescendo.

Silverleafe, una joint venture tra Stati Uniti e Uzbekistan, coltiva il cotone nella regione di Jizzax. L'intero processo, dalla semina al raccolto, è automatizzato al 100%. Quest'anno Silverleafe implementerà in Uzbekistan una nuova tecnologia che creerà un'impronta digitale per aiutare a tracciare il cotone raccolto a macchina. Tutte le attrezzature sono state portate dagli Stati Uniti.

"Quelle cupole gialle in cima sono una parte molto importante dell'agricoltura di precisione e dell'agricoltura digitale - dice Dan Patterson, direttore generale di Silverleaf -. Siamo in grado di raccogliere informazioni, verificare le informazioni sul raccolto e inviarle a un satellite, in modo da avere una tracciabilità sul campo per il raccolto del cotone".

Risorse naturali e una popolazione giovane

Patterson è stato invitato in Uzbekistan nel 2018 per modernizzare l'agricoltura e partecipare alle riforme. In totale Silverleafe ha investito in Uzbekistan circa 40 milioni di dollari. "La gente cerca di capire se le riforme sono reali o sono solo chiacchiere - dice Patterson -. Essendo stato qui negli ultimi cinque anni posso dirvi che sono reali. Stanno creando le infrastrutture affinché il capitale straniero possa entrare e trarre vantaggio dalle risorse naturali e dal mercato del lavoro. Il 60% della popolazione ha 30 anni o meno: quindi è una grande opportunità trasferire le attività e fare investimenti qui".

Negli ultimi cinque anni la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo ha impegnato oltre 3 miliardi di euro, distribuiti su 100 progetti che coprono settori chiave dell'economia uzbeka. Ogni anno l'importo degli investimenti ha superato quello precedente. L'energia sostenibile è una delle priorità. La Banca ha fornito un prestito a una delle prime centrali solari private in Uzbekistan. Negli ultimi tre anni il Paese è il principale beneficiario dei finanziamenti della Banca in Asia centrale e le prospettive sono di investire ancora di più.

"L'Uzbekistan è un polo d'investimento grazie alla sua storia di riforme, a partire dalla liberalizzazione della moneta, passando per la legge sul partenariato pubblico-privato, la strategia sulla green economy per il 2030, la privatizzazione delle banche e delle organizzazioni statali in corso - dice Alkis Drakinos, direttore responsabile della banca in Uzbekistan - Tutte queste riforme stanno dando un forte segnale agli investitori internazionali sul potenziale dell'Uzbekistan e sul suo appetito e impegno per le riforme".

Le potenzialità del settore tecnologico

Il settore tecnologico è molto attraente per gli investitori stranieri. La società di investimento Sturgeon Capital, con sede a Londra, è stata la prima a cercare di investire nelle startup e nelle infrastrutture digitali dell'Uzbekistan attraverso un fondo dedicato da 25 milioni di dollari lanciato nel 2020.

"Le tre aree su cui ci concentriamo sono fintech, market place - soprattutto e-commerce - e software - dice Kiyan Zandiyeh, direttore degli investimenti di Sturgeon Capital -. Da quando abbiamo investito, in media i ricavi di queste aziende sono quasi triplicati e c'è ancora margine".

Billz è stata la prima startup uzbeka ad essere finanziata da Sturgeon capital. Ha creato un software che aiuta a gestire e far crescere le attività di vendita al dettaglio. La startup si è già espansa in quattro Paesi e ha attirato altri investitori. "Cinque anni fa era molto difficile per noi trovare investitori, semplicemente perché non ce n'erano - dice Rustam Khamdamov, cofondatore e amministratore delegato di Billz -. Ora è molto più facile comunicare con i fondi, il loro numero è anche molto più grande rispetto a cinque anni fa. Tutto questo ci dà l'opportunità di svilupparci".

La liberalizzazione dei visti, tasse più basse e l'aumento della popolazione istruita sono tra gli argomenti per attrarre capitali stranieri. Il volume degli investimenti stranieri in Uzbekistan è aumentato significativamente negli ultimi anni. Il Paese punta ad attrarre più di 100 miliardi di euro nei prossimi quattro anni.

"Continueremo a lavorare scrupolosamente per rendere l'ambiente imprenditoriale e il clima per gli investimenti nel Paese ancora più attraente - dice Laziz Kudratov, ministro degli Investimenti, dell'Industria e del Commercio dell'Uzbekistan -. La cosa più importante per noi è garantire la qualità degli investimenti per assicurare uno sviluppo sostenibile e a lungo termine dell'economia dell'Uzbekistan, e renderla competitiva".