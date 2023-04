Secondo recenti studi, le donne che assumono contraccettivi ormonali, in particolare le "mini-pillole" a base di solo progestinico, hanno un rischio maggiore di sviluppare il cancro al seno.

Questo collegamento tra anticoncezionali ormonali e tumore al seno non è una novità, poiché tutti i tipi di contraccettivi ormonali sono noti per avere potenziali effetti collaterali, alcuni più gravi di altri.

La pillola è ancora ampiamente considerata come un metodo conveniente e affidabile per prevenire gravidanze indesiderate ed è spesso prescritta per condizioni mediche come l'endometriosi. Ma le ultime scoperte scientifiche riaccendono il dibattito sui metodi anticoncezionali e sul loro impatto sulla salute fisica e mentale delle donne.

"La pillola è una delle migliori scoperte, garantisce la contraccezione a milioni e milioni di persone. Ma non è per tutti", afferma la dottoressa Alyssa Dweck, ginecologa a New York.

Sbalzi d'umore, dolori al seno, mal di testa e riduzione del desiderio sessuale: negli ultimi anni molte donne si sono lamentate degli effetti collaterali del controllo delle nascite ormonale e hanno persino abbandonato la pillola a seguito di segnalazioni di gravi complicazioni di salute. Circa un decennio fa, uno scandalo di vaste dimensioni aveva scosso la Francia, dove una donna di 25 anni aveva intentato una causa per l'ictus debilitante subito durante l'utilizzo di una pillola contraccettiva di terza generazione, che combina l'ormone femminile estrogeno con una versione sintetica del progesterone.

Quella "paura della pillola" ha causato un forte calo del numero di donne che decidevano di assumere la pillola negli anni successivi, sebbene rimanga il metodo più utilizzato nel Paese, secondo l'Istituto francese per gli studi demografici.

Quali sono i principali effetti collaterali della pillola?

"Gli effetti collaterali comuni durante l'assunzione della pillola includono sanguinamento irregolare, nausea, tensione mammaria e potenzialmente qualche cambiamento di peso", spiega Alyssa Dweck.

In alcuni rari casi, le persone potrebbero sperimentare complicanze molto più gravi come coaguli di sangue, che possono raggiungere i polmoni e causare un'embolia polmonare, o raggiungere il cervello e causare un ictus.

Gli studi hanno anche mostrato un legame tra la pillola anticoncezionale e un aumento del rischio di alcuni tumori, in particolare al seno, alla cervice e al fegato.

Un recente studio pubblicato su PLOS Medicine ha rivelato che le donne che assumono contraccettivi ormonali hanno un rischio maggiore del 20-30% di sviluppare il cancro al seno.

"Questo rischio sembra non variare in base all'ultimo tipo di contraccettivo prescritto", ha affermato Kirstin Pirie, dell'Unità di epidemiologia del cancro di Oxford Population Health, uno degli autori principali dello studio.

"Tuttavia, poiché il rischio sottostante di cancro al seno è basso per le donne tra i 20 e i 30 anni, anche il numero in eccesso di tumori al seno associato all'uso in età più giovane è piuttosto contenuto", ha dichiarato Pirie a Euronews Next.

Sebbene questi risultati possano sembrare preoccupanti, Pirie ha notato che il rischio è prevalente solo durante l'assunzione della pillola e inizia sostanzialmente a diminuire quando viene interrotta.

Ma attenzione: in molti casi, la pillola può anche essere utile."La pillola anticoncezionale è anche ben nota per aiutare a prevenire il rischio di cancro alle ovaie e all'utero", spiega Alyssa Dweck. "Quindi la pillola anticoncezionale può aiutare molto per la persona giusta, e avere effetti collaterali per gli altri", ha aggiunto, osservando che le persone dovrebbero essere consapevoli della loro storia di salute prima di prendere la pillola.

Tuttavia, alcuni esperti come Pirie chiedono ulteriori ricerche sugli effetti collaterali della mini pillola.

“Si sa molto sui rischi associati all'uso di contraccettivi orali combinati, poiché questi contraccettivi sono stati utilizzati per molti decenni da un gran numero di donne in tutto il mondo. Tuttavia, negli ultimi decenni, l'uso di contraccettivi a base di solo progestinico è aumentato notevolmente nel Regno Unito, quindi è importante continuare a valutare i rischi a breve e lungo termine associati al loro uso ", ha affermato Pirie.

Una vita senza contraccezione ormonale

Fortunatamente, ci sono alternative alla pillola anticoncezionale quando si tratta di prevenire gravidanze indesiderate. Esistono, per esempio, le app in grado di tracciare i cicli e prevedere l'ovulazione, i preservativi femminili o maschili - che hanno l'ulteriore vantaggio di prevenire le infezioni a trasmissione sessuale (IST) - e i dispositivi intrauterini non ormonali (IUD), così come le forme più rilevanti di contraccezione non ormonale per le donne che stanno pensando di abbandonare la pillola ormonale.

C'è speranza anche su un altro fronte: la contraccezione maschile. Sebbene per decenni le donne abbiano sostenuto la maggior parte della responsabilità del controllo delle nascite, gli uomini potrebbero presto essere in grado di condividere questo fardello in modo più equo o addirittura toglierlo completamente dalle spalle delle donne, sia prendendo una "pillola maschile", con un gel ormonale o con una vasectomia reversibile. Queste nuove opzioni significano che è ora che gli uomini si assumano maggiori responsabilità per il controllo delle nascite?

Molte donne non si aspettano una rivoluzione nella contraccezione maschile, ma stanno già voltando le spalle al controllo delle nascite ormonale.

Un anno fa a *Sofia (nome cambiato) è stata prescritta la pillola contraccettiva in seguito alla diagnosi di sindrome dell'ovaio policistico (PCOS), una malattia che colpisce gli ormoni riproduttivi e in genere causa mestruazioni irregolari, acne, crescita eccessiva dei peli, e infertilità.

"Purtroppo, quando vai da un dottore e hai la PCOS, l'unica cosa che ti dicono è di perdere peso e prendere la pillola ormonale se vuoi avere periodi regolari, e poi, quando decidi di avere un bimbo, di tornare per parlare di trattamenti per la fertilità", ha detto a Euronews Next. "Per me, la decisione di abbandonare la pillola è stata medica. Volevo riprendermi la mia salute e volevo seguire la via tradizionale e naturale per cercare di risolvere il problema.

Quando ha chiesto informazioni sui potenziali effetti collaterali, ha detto che il suo medico "la ha ignorata", sottolineando che la pillola aiuterebbe a ridurre il rischio di cancro uterino, che è aumentato dalla PCOS.

Non del tutto convinta, ma priva di alternative, Sofia ha iniziato a prendere la pillola, finché gli effetti collaterali non sono stati troppo da gestire.

"Ciò che mi ha davvero spaventato sono stati gli sbalzi d'umore. Attraversavo diversi stati d'animo d'un colpo, e un giorno, di punto in bianco, ero triste e poi felice, e poi con crisi di pianto», ricorda la donna. Inizialmente credeva che la pillola avrebbe aiutato a minimizzare i sintomi della sua condizione, ma alla fine le ha causato più danni che benefici.

Nel frattempo, sui social media, si imbatteva in storie di donne che affermavano di essere in grado di bilanciare la loro PCOS in modo naturale, senza contraccezione ormonale.

Dopo soli cinque mesi di pillola, stanca degli effetti collaterali, ha deciso di provare invece ad mettere in pratica cambiamenti nella dieta e nello stile di vita per controllare le sue patologie.

Sebbene il suo viaggio per bilanciare i suoi ormoni in modo naturale sia stato irregolare e talvolta complesso, la donna ha notato alcuni risultati positivi, come un ciclo mestruale piuttosto regolare e un umore migliore in generale.

Le storie sui social media che esaltano i benefici dell'abbandono della pillola hanno incoraggiato un numero crescente di donne a decidere di vivere senza contraccezione ormonale.

I rischi dell'informazione medica su internet

Tuttavia, gli esperti avvertono dei pericoli di prendere decisioni mediche importanti seguendo le tendenze online senza consultare un professionista della salute.

"I social media stanno portando una maggiore consapevolezza su questi temi", dichiara Alyssa Dweck. "Il rovescio della medaglia è che c'è molta disinformazione, o informazioni fuorvianti, o informazioni che possono valere per un caso specifico e non per tutti. Tutto ciò deve essere davvero preso in considerazione", ha aggiunto. "Quindi, la buona notizia è che se ne parli. La cattiva notizia è che abbiamo bisogno di parlare con esperti che abbiano familiarità con le nostre circostanze individuali per trovare le migliori opzioni".