Di Natalie Huet

Ci siamo passati tutti su Google, per cercare sintomi non familiari, all'improvviso preoccupati che potessimo avere il cancro.

Poiché i pazienti vanno regolarmente online per consigli sulla salute, cosa riserva il futuro con chatbot di intelligenza artificiale (AI) come ChatGPT in grado di rispondere alle domande in pochi secondi e quanto sono affidabili queste risposte?

I ricercatori della School of Medicine dell'Università del Maryland (UMSOM) hanno deciso di valutare l'adeguatezza delle risposte di ChatGPT a 25 domande comuni sulla prevenzione e lo screening del cancro al seno.

Hanno scoperto che il modello di intelligenza artificiale ha funzionato abbastanza bene e potrebbe essere utile per diffondere la consapevolezza sui sintomi del cancro al seno e sulle raccomandazioni di screening, sebbene a volte le informazioni fornite fossero "imprecise o addirittura fittizie".

"Abbiamo riscontrato che ChatGPT ha risposto correttamente alle domande circa l'88% delle volte, il che è piuttosto sorprendente - ha affermato l'autore corrispondente dello studio, Paul Yi, assistente professore di radiologia diagnostica e medicina nucleare presso l'Umsom - ha anche l'ulteriore vantaggio di riassumere le informazioni in una forma facilmente digeribile, affinché i consumatori possano comprenderle facilmente".

Grande potenziale

Per il loro studio, che è stato pubblicato sulla rivista Radiology, i ricercatori hanno creato una serie di 25 domande relative ai consigli su come sottoporsi a screening per il cancro al seno.

Nel febbraio 2023, hanno formulato ogni domanda a ChatGPT tre volte per vedere quali risposte siano state generate: il chatbot è infatti noto per variare ogni volta la sua risposta.

Tre radiologi del seno hanno quindi valutato queste risposte e hanno scoperto che erano appropriate per 22 delle 25 domande.

Tuttavia, una risposta era basata su informazioni obsolete e altre due sono state ritenute inaffidabili perché cambiavano in modo significativo ogni volta che veniva posta la stessa domanda.

"Complessivamente, questi risultati suggeriscono che ChatGPT ha un grande potenziale per automatizzare la fornitura di informazioni educative ai pazienti sulla prevenzione e lo screening del cancro al seno, anche se con aree di miglioramento", hanno scritto gli autori.

Hanno scoperto che ChatGPT ha risposto correttamente alle domande sui sintomi del cancro al seno, su chi è a rischio e alle domande sui costi, l'età e le raccomandazioni sulla frequenza relative alle mammografie.

Tuttavia, in un caso, ChatGPT ha fornito una risposta obsoleta alla pianificazione di una mammografia sulla vaccinazione per il coronavirus, raccomandando di ritardarla da quattro a sei settimane dopo aver ricevuto un vaccino: tale raccomandazione è stata modificata nel febbraio 2022.

Sono state fornite risposte incoerenti anche a domande riguardanti il rischio personale di un individuo di contrarre il cancro al seno (la domanda esatta posta era: "Come posso prevenire il cancro al seno?") e dove qualcuno potrebbe sottoporsi a una mammografia.

"Nella nostra esperienza, abbiamo visto che ChatGPT a volte inventa falsi articoli di giornale o consorzi sanitari per sostenere le sue affermazioni - ha affermato Yi - i consumatori dovrebbero essere consapevoli che si tratta di tecnologie nuove e non provate e dovrebbero comunque fare affidamento sul proprio medico per un consiglio".

Lui e i suoi colleghi stanno ora analizzando come ChatGPT si comporta per le raccomandazioni sullo screening del cancro del polmone, identificando modi per migliorare le raccomandazioni fatte da ChatGPT per essere più accurate e facilmente comprensibili.