Cantieri edili a emissioni zero: l'esempio di Oslo

Oslo è stata pioniera nell'uso di macchine edili elettriche: ha sfruttato il suo potere d'acquisto per promuovere questa innovazione verde. Un progetto nel parco di Klosterenga sta ripristinando un ruscello da tempo interrato, in parte per motivi estetici, in parte per compensare potenziali inondazioni. "Tutte le attrezzature utilizzate in questo cantiere sono elettriche - dice Synnøve Bjerkestrand Halle, project manager dell'Agenzia per le acque e le fognature del Comune di Oslo -. Le emissioni di questo cantiere sono pari a zero".

Un progetto che, oltre a non inquinare, non ha disturbato la quiete nel quartiere. "Abbiamo due asili vicino al cantiere - dice Bjerkestrand Halle -. I bambini dormono all'aperto, deve esserci silenzio. Eppure a questo progetto abbiamo lavorato anche durante le ore di sonno dei bambini, perché abbiamo escavatori elettrici e non ci sono state lamentele sul rumore da parte dei due asili, frequentati ogni giorno da 200 bambini".

L'industria delle costruzioni è responsabile del 10% delle emissioni globali di gas serra. Oslo vuole che tutti i cantieri comunali siano a zero emissioni entro il 2025. "A Oslo, nel 2022, il 37% dell'energia usata nei nostri edifici, cantieri, strade, piste ciclabili, scuole e cantieri era a emissioni zero - dice Marit Hepsø, specialista di edifici e cantieri sostenibili del Comune -. Il resto dell'energia proveniva quasi tutto da fonti non fossili".

Gli appalti pubblici sono stati uno strumento potente per portare avanti questo progetto. "Collaboriamo anche a livello internazionale per rafforzare l'uso di questo strumento - dice Hepsø -. Facciamo parte di Big Buyers, un progetto europeo a cui partecipano Barcellona, Copenaghen e la Finlandia. Se si vuole usare lo strumento degli appalti pubblici è necessario avere nella stessa squadra più acquirenti, che vadano nella stessa direzione per avere più macchinari a zero emissioni".

In Europa 250.000 autorità pubbliche spendono circa 2.000 miliardi di euro all'anno per servizi come i trasporti, la gestione dei rifiuti, la sanità e l'istruzione: il 14% del pil europeo. La spesa pubblica può essere usata per perseguire obiettivi ecologici, promuovere l'inclusione sociale, stimolare l'occupazione e l'imprenditorialità.