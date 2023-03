Watches and Wonders è la più grande fiera mondiale dell'orologeria. I principali attori del settore si danno appuntamento a Ginevra per presentare le loro novità. Giornalisti da tutto il mondo, celebrità e migliaia di professionisti hanno partecipato all'edizione 2023, la più grande mai organizzata: 48 le aziende presenti.

Zenith ha celebrato il ritorno della linea Pilot, lanciata alla fine del XIX secolo, e svelato le nuove versioni del suo Defy Skyline. "Le nuove generazioni hanno accesso a informazioni che in passato non avevamo - dice Julien Tornare, amministratore delegato di Zenith -. Vogliono sapere cosa c'è dietro un marchio, cosa c'è dietro un prezzo, cosa c'è dietro un orologio e capire. Dobbiamo offrire loro esperienze, emozioni, passione".

Lungo i corridoi del Palexpo, artigiani indipendenti e case storiche approfittano del loro stand per esprimere la loro identità: dagli sport motoristici ai gioielli, fino alle considerazioni etiche. Oris è un'azienda orologiera all'avanguardia nelle tematiche ambientali e si dichiara leader di questa tendenza globale del settore. Il marchio p stato il primo ad essere certificato come neutrale dal punto di vista delle emissioni di CO2.

"Fino a poco tempo fa, le persone volevano bere un bicchiere di Champagne in un ambiente elegante. Ora cercano uno scopo - dice Rolf Studer, amministratore delegato di Oris -. Vogliono cambiare le cose, vogliono contribuire al miglioramento. Noi non siamo per il lusso esclusivo, ma per il lusso inclusivo. Così condividiamo la gioia per gli orologi meccanici con altre persone. Questo ci dà energia, ci fa amare ciò che facciamo".

La salvaguardia degli oceani è cara anche a Panerai. Ex fornitrice dei sommozzatori della marina italiana, la casa fiorentina ha mantenuto le sue casse grandi e luminescenti, ma ora privilegia i materiali riciclati su consiglio dell'esploratore Mike Horn, uno dei suoi ambasciatori.

"Quando si partecipa a uno spettacolo come questo, si vede come Panerai esprime se stessa, la teatralizzazione dei nostri marchi, che si ritrova anche nelle nostre boutique - dice Jean-Marc Pontroué, amministratore delegato di Panerai -. In altre parole, come possiamo replicare quello che si vede qui, che è essenzialmente uno spettacolo, nel resto della nostra rete di distribuzione e nelle altre 51 settimane dell'anno?".

A. Lange & Söhne ha presentato il suo nuovo cronografo. I marchi di fabbrica dell'azienda sono la leggibilità e la robustezza dei suoi modelli. Nata in Sassonia quasi due secoli fa, è oggi un simbolo dello stato di salute dell'industria orologiera di lusso, che produce orologi in quantità limitate. "Il futuro è roseo se ci assicuriamo di avere un numero sufficiente di giovani orologiai - dice Wilhlm Schmid, amministratore delegato dell'azienda tedesca -. La comunicazione fa un buon lavoro: così rimaniamo rilevanti e ci sono abbastanza persone che amano l'idea di un essere umano che lavora a tutte queste piccole parti che alla fine funzionano come un orologio".

Una delle sfide è quella di incoraggiare le vocazioni in un ecosistema che ha bisogno di innovare, all'incrocio tra artigianato, design e tecnologia. Temi affrontati in una tavola rotonda che ha riunito produttori e start-up.

"Nft, metaverso e blockchain, sono temi che appassionano i giovani di oggi - dice Matthieu Humair, amministratore delegato della fondazione Watches and Wonders -. È un incubatore di nuove idee che permette alle persone di entrare in contatto, di incontrare gli uomini e le donne che producono orologi, di metterli al polso. Non c'è niente di meglio che discutere e fare rete: Watches and Wonders è il luogo in cui questo avviene".

Un'altra speranza degli organizzatori è che Ginevra diventi la capitale mondiale dell'orologeria. Per la prima volta sono stati organizzati eventi anche nel centro della città: conferenze, visite guidate e open house. H. Moser & Cie ha aperto un pop up store per esporre la sua collezione.

"Molti dei nostri orologi sono esauriti e molte persone in tutto il mondo non possono vederli nei negozi, quindi vengono qui - dice Edouard Meylan, amministratore delegato di H. Moser & Cie -. C'è una collezione completa, possono metterli al polso, possono sperimentare il marchio, possono parlare con i proprietari. È una settimana incredibile qui a Ginevra: attira così tante persone, così tanta attenzione, che dobbiamo farne parte".

Un altro segno di questa volontà di fare di Ginevra la grande destinazione dell'orologeria è l'apertura del salone al pubblico per la prima volta durante il fine settimana.