Nei mesi scorsi gli amanti dello sport si sono riversati negli Emirati Arabi Uniti. Stando alle previsioni degli analisti questo tipo di turismo contribuirà a far crescere di milioni di euro l'economia dell'ospitalità e degli eventi locali.

Oltre a ospitare il DP World Tour Championship di golf e il Dubai 7s di rugby, gli Emirati Arabi Uniti hanno visto un grande afflusso di turisti durante il Mondiale di calcio nel vicino Qatar. Gli ultimi dati del Dubai Sports Council mostrano che il settore sportivo ha aggiunto più di due miliardi di euro all'economia dell'emirato, ovvero il 2,3% del suo pil annuale.

Il DP World Tour Championship al Jumeirah Golf Estates è uno dei tornei più ricchi del mondo. Cinquanta tra i migliori giocatori di golf del mondo si sfidano per essere per conquistare il primo posto nel ranking: il montepremi totale dell'ultima edizione è stato record di oltre 9 milioni di euro.

All'ultima edizione dell'evento hanno assistito circa 65.000 spettatori: di questi, oltre 18.000 sono arrivati dall'estero. "Secondo un recente studio l'economia dello sport a Dubai ha un valore di oltre 2 miliardi di dollari - dice Simon Cory-Wright, responsabile dello sviluppo turistico del DP World Tour Championship -. Un sesto di questa cifra è generato dal golf. Si tratta quindi di un'industria da circa 350 milioni di dollari".

Secondo l'Organizzazione Mondiale del Commercio, il Medio Oriente sta diventando la destinazione turistica sportiva in più rapida crescita del pianeta, con un mercato stimato in 550 miliardi di euro. Un viaggiatore medio a Dubai spende circa 4.500 euro per il soggiorno in hotel, i trasporti, lo shopping e l'esplorazione della città.

Dubai accoglie milioni di visitatori grazie alle sue strutture alberghiere a 5 stelle. Nei mesi scorsi il Jumeirah Beach Hotel ha registrato un'impennata di prenotazioni, grazie a eventi sportivi globali come il Mondiale di calcio e l'Iron Man.

Al settore del turismo sportivo si attribuisce la creazione di circa 100.000 posti di lavoro, che rappresentano fino al 4% dell'occupazione totale di Dubai. Con oltre 400 eventi sportivi competitivi all'anno, di cui 100 internazionali, questo programma variegato e ricco di eventi pone gli Emirati Arabi Uniti al centro del turismo sportivo globale.