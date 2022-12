L'Uzbekistan punta a generare il 30% della sua elettricità da fonti rinnovabili entro il 2030. L'energia solare è destinata a giocare un ruolo cruciale. I progetti solari su larga scala stanno attirando nel Paese investitori privati internazionali.

Il parco solare "Tutly", interamente sviluppato dalla società francese Total Eren, è una delle prime stazioni solari in Uzbekistan. Situata a un centinaio di chilometri a ovest di Samarcanda, è entrata in funzione nel luglio 2022. Ha beneficiato di circa 100 milioni di euro di investimenti stranieri.

"La capacità della stazione è di 131 Megawatt termici, genera circa 270.000 kWh all'anno, sufficienti a soddisfare il fabbisogno di 140.000 famiglie - dice Ayzada Seitniyazova, direttrice di Total Eren nel Paese -. L'Uzbekistan è un Paese interessante per gli investimenti, vediamo grandi prospettive per la nostra azienda. Speriamo di continuare a svilupparci in Uzbekistan.

I pannelli solari cambiano posizione ogni due minuti. Seguono la traiettoria del sole per sfruttare al massimo la sua energia. Total Eren, che mira a costruire altri progetti solari su larga scala in Uzbekistan, ha portato nel Paese le ultime tecnologie. "Usiamo una tecnologia bifacciale unica nel suo genere - dice Seitniyazova -. Il lato anteriore dei moduli riceve la luce solare diretta, mentre il lato posteriore riceve anche la radiazione solare riflessa dal terreno".

Le riforme degli ultimi anni hanno aperto la strada ad investimenti privati internazionali. Lo Stato fornisce garanzie a lungo termine per l'acquisto di elettricità verde. Le gare d'appalto sono organizzate con il supporto di organizzazioni internazionali. La Società finanziaria internazionale (Ifc), un'agenzia della Banca Mondiale, aiuta l'Uzbekistan a creare progetti di Partenariato Pubblico Privato per le rinnovabili.

Ad oggi sono stati realizzati progetti con una capacità totale di oltre 1000 MW di energia solare, e sono in corso gare per l'appalto di altri 800 MW che attraggono gli investitori internazionali - dice Zafar Khashimov, senior country officer dell'Ifc -. Ci sono investitori da Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Cina, Giappone e Corea. Questo enorme interesse ci permette di ricevere tariffe molto competitive".

Anche le piccole e medie imprese stanno iniziando a utilizzare l'energia solare. In questa fattoria vicino a Samarcanda l'energia viene utilizzata per irrigare ortaggi e piante. Lo Stato ha recentemente lanciato una piattaforma digitale online che consente ai proprietari di un immobile di acquistare pannelli solari a rate senza interessi o di ottenere un rimborso fino al 30% se pagano in un'unica soluzione.

"Questa iniziativa è dovuta principalmente al fatto che la popolazione e l'economia della Repubblica stanno crescendo - dice Elzod Rakhmanov, direttore esecutivo del Fondo per il risparmio energetico del ministero dell'Energia -. La domanda di elettricità da parte della popolazione sta aumentando e si pone la questione dell'introduzione di fonti energetiche alternative per avere opportunità aggiuntive".

A Tashkent, Laziz è tra coloro che hanno già utilizzato la nuova piattaforma digitale. In inverno i suoi pannelli solari producono fino a 25 KWt al giorno. In estate potrebbero essere il doppio. Laziz intende rivendere il surplus allo Stato. "Oggi in tutto il mondo c'è un problema globale di energia - dice Laziz -. Questa è energia verde: è il nostro futuro, il futuro dei nostri figli e delle prossime generazioni".

I pannelli solari sono installati sui tetti di molti edifici statali in Uzbekistan. Il Paese ha una media di 330 giorni di sole all'anno: il potenziale di energia solare è enorme e il governo punta a sfruttarlo al massimo nei prossimi anni. "Si tratta della competitività dell'economia, prima di tutto, perché domani avremo bisogno di un certificato verde, di una componente verde nei nostri prodotti - dice il ministro dell'Energia Jurabek Mirzamakhmudov -. In secondo luogo si tratta di ecologia, di protezione dell'ambiente, di riduzione delle emissioni di CO2 e, in terzo luogo, di un vantaggio economico. Ovvero produrre elettricità sfruttando al massimo il potenziale solare disponibile".