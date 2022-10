Dubai rivede le regole sui visti per attrarre i lavoratori

Gli Emirati Arabi Uniti hanno aggiornato le norme sui visti che riguardano lavoro, investimenti e innovazione per rafforzare la propria competitività. È stato introdotto un nuovo visto verde della durata di cinque anni di cui potranno beneficiare lavoratori qualificati, lavoratori autonomi e investitori.

Stando a Shiraz Sethi, responsabile regionale per l'occupazione di Dentons & Co, c'è stata una spinta da parte del governo degli Emirati Arabi Uniti per garantire un cambiamento duraturo del panorama occupazionale negli Emirati Arabi Uniti. Per Sethi il lavoro a distanza e part-time erano requisiti che dovevano essere affrontati alla luce della pandemia.

"Credo che il governo degli Emirati Arabi Uniti abbia capito che c'era un problema di mantenimento dei talenti e delle persone all'interno del paese - dice Sethi -. Garantire flessibilità e permettere alle persone di entrare in azienda con la propria sponsorizzazione è in grado di stimolare i dipendenti non solo all'interno degli Emirati Arabi Uniti, ma anche al di fuori del paese".

Vantaggi per gli espatriati

Prima bisognava rinnovare il visto di lavoro ogni 2-3 anni e avere uno sponsor. Il nuovo visto garantisce più stabilità e flessibilità, e un ulteriore impulso al mercato del lavoro. I vantaggi includono:

· Auto-sponsorizzazione quinquennale per le persone idonee;

· Permessi di soggiorno per figli, coniuge e parenti stretti;

· Sponsorizzazione dei figli maschi fino all'età di 25 anni e delle figlie femmine indipendentemente dall'età;

· Un periodo di grazia di sei mesi per soggiornare negli Emirati Arabi Uniti quando o se il visto scade o viene annullato.

Cambiamento nella politica di immigrazione

Di recente gli Emirati Arabi Unit hanno introdotto anche un visto d'oro di dieci anni per investitori dal talento eccezionale, lavoratori qualificati e imprenditori. Questi nuovi visti rappresentano il più grande cambiamento nella politica di immigrazione del Paese fino ad oggi.

"Ritengo che garantirà alle persone più flessibilità e alle aziende che già risiedono qui un bacino di talenti più ampio su cui puntare in settori specifici - dice James Watfa, amministratore delegato di Executive Solutions -. Penso alla tecnologia, alla sanità, al settore aerospaziale, alla difesa e anche ai ruoli aziendali come le risorse umane e reclutamento. Questi visti gli permettono di non dover avere una licenza commerciale. Possono sponsorizzarsi da soli, possono andare al ministero delle Risorse Umane e ottenere un visto per freelance. Ci sarà molta più flessibilità".

Cambio di cultura del lavoro

Il lavoro come freelance e un migliore equilbrio tra lavoro e vita privata sono diventati sempre più popolari dopo la pandemia. E le aziende devono adeguarsi. "I datori di lavoro devono pensare a definire meglio gli obiettivi - dice Ali Draycott, fondatrice di Ali Draycott Ideas -. Quali sono le sfide che vogliono affidare ai freelance? Si tratta di qualcosa di più di una mansione da svolgere per un periodo limitato. I freelance sono bravissimi ad affrontare le sfide. Vogliono delle sfide. Si impegnano a ottenere risultati brillanti perché questo è il loro lavoro. Non lo fanno per un titolo professionale ma per soddisfare le vostre esigenze. Quindi, come datore di lavoro e come freelance, sono sempre alla ricerca delle giuste sfide, sulla base anche di quelle già affrontate in passato".

Attrarre e trattenere i talenti globali

Con la disoccupazione in aumento a livello globale, le nuove norme permetteranno agli Emirati Arabi Uniti di diventare una destinazione lavorativa più attraente. "L'economia globale sta attraversando un periodo difficile e impegnativo - dice Sethi -. Con l'aumento dell'inflazione e dei tassi di interesse, molto probabilmente assisteremo anche a un aumento della disoccupazione. Con queste nuove iniziative, con questi nuovi accordi di lavoro, gli Emirati Arabi Uniti offrono una piattaforma stabile per attrarre i migliori talenti da tutto il mondo in questo particolare momento: le persone possono venire qui e trarre vantaggio da un ambiente di lavoro eccellente".