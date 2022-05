In un mondo sempre più connesso, la pandemia di COVID ha ulteriormente evidenziato come la nostra salute dipenda dallo scambio di informazioni cliniche vitali per garantire i trattamenti e la guarigione dei pazienti.

La digitalizzazione e la condivisione dei dati sono diventati strumenti chiave per migliorare i sistemi sanitari pubblici.

E proprio in questa direzione si sta muovendo l'Unione europea che ha varato il progetto di una banca europea dei dati sanitari che sarà implementata gradualmente nei prossimi anni.

Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

È un database interconnesso nato per facilitare l'accesso alle informazioni sanitarie dei pazienti e per garantire la continuità delle cure, anche quando ci si trova in un altro paese europeo.

Lo scambio di informazioni sanitarie è al centro di questo nuovo database europeo dei dati sanitari ed è regolato dalla legislazione nazionale ed europea esistente.

Uno strumento per la diagnostica e per la ricerca

Questo non significherà solo una cura più efficiente dei pazienti e a una migliore capacità diagnostica. Aiuterà anche la ricerca scientifica e le aziende europee a creare medicine, dispositivi sanitari e servizi maggiormente personalizzati. In pratica la condivisione dei dati porterà ad una politica migliore e più mirata.

Sulla base della direttiva esistente sull'assistenza sanitaria transfrontaliera, gli Stati membri collaborano attraverso una rete volontaria che collega le autorità nazionali responsabili dell'eHealth. La Commissione ha creato l'infrastruttura MyHealth@EU per facilitare proprio questo scambio di dati sanitari

Il modello portoghese

Negli ultimi due anni la digitalizzazione dei sistemi sanitari ha subito un'accelerazione in diversi paesi dell'Unione europea. Il Portogallo è un paese leader in questo campo. Il ministero della sanità portoghese ha incaricato un'autorità informatica di realizzare la transizione digitale.

Luis Filipe Goes Pinheiro, presidente del consiglio d'amministrazione, SPMS spiega le finalità del progetto:

"Quello che vogliamo è che, una volta introdotti, i dati digitali servano all'intero sistema, generando informazioni per alimentarlo. Questo accade già a vari livelli in Portogallo; oggi abbiamo dati clinici derivanti da informazioni mediche relative a ciascun utente".

Il Portogallo ha quasi rinunciato alle prescrizioni cartacee. Ora, circa il 98% degli ospedali del paese forniscono quelle digitali. Le cartelle cliniche vengono archiviate online e i pazienti possono accedere alle loro informazioni sanitarie attraverso un sito web e un'applicazione per smartphone, con possibilità di collegarsi con un medico per il teleconsulto. La stessa app permette ai pazienti anche di raggiungere il Contact Center del ministero della salute per richieste generali.

Il servizio è stato apprezzato dalla popolazione tanto che nei primi mesi del 2022, più di 4,5 milioni di portoghesi ne hanno usufruito.

L'intelligenza artificiale utilizza la condivisione dei dati anche per aiutare gli operatori sanitari a migliorare operazioni come il triage e i trattamenti.

Il coordinatore del progetto dell'area dati SPMS fa il punto:

"Stiamo aiutando nel processo decisionale sia i medici che gli utenti in merito a eventuali patologie che possono essere più facilmente rilevabili attraverso questi meccanismi di intelligenza artificiale"

I progressi in Germania

Anche in Germania, la salute digitale sta facendo passi da gigante con un sistema di app chiamato DIGA, appositamente progettato con finalità terapeutiche.

In questo ambulatorio di Bottrop, nel nord-ovest del paese, i medici prescrivono app proprio come farebbero coni medicinali per aiutare i pazienti a gestire meglio le loro questioni di salute.

Gli utenti possono scaricarle sul loro smartphone, tablet o computer senza alcun esborso perchè il costo dell'app viene interamente rimborsato dal sistema sanitario nazionale.

Le app coprono tutta una serie di patologie e condizioni, dal cancro alle malattie cardiovascolari, dall'emicrania cronica alla depressione.

Ce lo racconta il medico che segue l'evoluzione del progetto del centro Gaber, Malte Schmieding :

"Se penso ad esempi concreti, come l'emicrania, la riduzione del peso o le acufeni, si può trarre vantaggio dal ricevere supporto anche fuori dalla stanza del medico, che si tratti di documentazione, o di ricevere aiuto quando il problema di salute peggiora , in modo che il paziente non sia lasciato solo una volta uscito dallo studio medico. "

La creazione di uno spazio europeo dei dati sanitari potrebbe cambiare la medicina come la intendiamo oggi. I paesi europei hanno iniziato le consultazioni per armonizzare le regole e gli standard e per garantire la sicurezza dei dati. Sarà l'inizio di una nuova era di cooperazione tra gli Stati membri.