Negli ultimi due anni, eventi sportivi in tutto il mondo sono stati rinviati, ridimensionati e persino cancellati a causa della pandemia. Adesso che i campionati stanno per ricominciare, la domanda è: cosa serve per ospitarli? E sono ora pronti ad accogliere di nuovo i tifosi?

Negli Emirati Arabi Uniti l'Emirates Airline Dubai Sevens riprende i voli dopo una pausa di un anno a causa del Covid-19.

Il direttore del torneo del Dubai Sevens (torneo annuale di rugby a 7 che fa parte delle World Rugby Sevens Series), Thomas Burwell, dice di essere ansioso di riaccogliere i tifosi: "Siamo davvero entusiasti di aprire le nostre porte. Dubai ha dimostrato più e più volte durante questa pandemia quanto sia ben posizionata per rendere servizio allo sport globale".

L'evento Dubai Sevens, che ha più di cinquant'anni e oltre 4.500 partecipanti, attira 100.000 appassionati.

Per questo motivo, Burwell ha aggiunto che la sicurezza è stata una priorità nella decisione di riproporre l'evento.

HSBC World Rugby Sevens Series 2022 - Dubai GRANT WINTER/AFP or licensors

Un altro torneo che ha fatto un ritorno trionfale in città è stata la Coppa del Mondo ICC T20 maschile, il campionato internazionale di Twenty20 International cricket. Ha attirato migliaia di tifosi di tutte le età durante le quattro settimane del torneo, con una capacità limitata per soddisfare i requisiti di sicurezza.

Dopo essere rimasto senza tifosi l'anno scorso, il DP World Tour Championship - che presenta 50 dei migliori golfisti del mondo per il suo finale di stagione - si è svolto al Jumeriah Golf Estates.

Tom Philips, responsabile del Medio Oriente per l'European Tour, ha detto che è stata una vera priorità per gli organizzatori aprire l'evento a tutti, dopo 18 mesi difficili: "Era davvero importante che ci impegnassimo non solo con i golfisti, ma con l'intera comunità. È un evento per tutta la famiglia. C'è un'atmosfera molto divertente durante il fine settimana e questo è ciò che stiamo davvero cercando di ottenere", ha aggiunto.

Dubai DP World Tour Championship al Jumeirah Golf Estates GIUSEPPE CACACE/AFP or licensors

I tornei dell'Asia Pacific Amateur Championships (campionati di golf per amatori) sono stati spostati al Dubai Creek Golf Club dopo che la nazione ospitante iniziale ha scelto di ritirarsi a causa delle misure restrittive adottate per arginare la pandemia.

Adel Zarouni, vice presidente della Emirates Golf Federation, ha detto che il team ha impiegato circa una settimana per decidere se fosse possibile ospitare l'evento: "Di solito, un torneo del genere richiede un anno per essere preparato. E ci sono circa 300 persone che sono volate qui da tutto il mondo. Ma noi abbiamo le strutture e l'esperienza per organizzare manifestazioni che spaziano dal calcio al rugby cricket".

Il torneo si è svolto e Keita Nakajima è stato incoronato campione.

Gli impianti a Dubai Euronews

Dubai è ben nota per ospitare una vasta gamma di campionati, dagli scacchi al karate e al tennis.

È anche famosa per l'organizzazione della Dubai World Cup, una delle corse di cavalli più ricche del mondo, che farà ritorno anche nel 2022.

Mentre l'anno volgeva al termine, Dubai ha continuato a riflettere su come, attraverso pratiche sicure, si possano ospitare più tornei di campionato in città per tutto il 2022.