Come le aziende sanitarie possono trarre vantaggio dalle infrastrutture IT basate su AI e IBM POWER

IN CHE MODO L’AI SI PUÒ APPLICARE AI SERVIZI MEDICI?

Non dovrebbe essere una sorpresa per nessuno che il settore sanitario sia considerato una delle aree più promettenti per l’uso dell’intelligenza artificiale. Naturalmente, non parliamo di consentire a delle entità controllate da un software con una coscienza virtuale di controllare i nostri servizi medici. Ci riferiamo a un gruppo di potenti sistemi IT in grado di elaborare e analizzare in un batter d’occhio grandi quantità di dati e produrre risultati talmente elaborati che un essere umano impiegherebbe diverse vite a ricavare.

Grazie a quei sistemi, che in ambito aziendale ora chiamiamo “AI”, dovremmo presto essere in grado di sviluppare farmaci più efficaci, migliorare l’accuratezza delle diagnosi, creare apparecchiature mediche più efficienti, migliorare il benessere dei pazienti e molto altro, solo perché sappiamo che l’AI può gestire i dati meglio di quanto faremmo noi. In altre parole, l’intelligenza artificiale può aiutarci a trovare delle buone risposte in poco tempo, e questo è un dato di fatto.

Non è una favola. Le cose che abbiamo menzionato sopra sono realizzabili. Ora alle aziende sanitarie resta solo capire come ottenere una potenza di calcolo sufficiente per eseguire operazioni AI/ML pesanti in termini di risorse. E noi abbiamo una risposta per loro.

IBM POWER: UNA POTENZA AL TUO SERVIZIO

Non è possibile eseguire operazioni pesanti di intelligenza artificiale su una normale infrastruttura IT, in particolare nel settore sanitario. Avere a che fare con quantità gigantesche di dati, innumerevoli problemi di sicurezza informatica e migliaia di operazioni digitali al giorno significa avere bisogno di una piattaforma che garantisca un’elevata disponibilità di sistemi e applicazioni, sicurezza all’avanguardia e massima affidabilità. Pertanto, è necessario qualcosa come una soluzione di tipo IBM POWER. Come mai?

Cominciamo dall’inizio. IBM Power Systems è una famiglia di server basata su microprocessori ad alta prestazione chiamati POWER. Il nome non è una coincidenza: IBM Power Systems è considerata una delle piattaforme IT più potenti del pianeta. Quindi, alcune delle più grandi aziende la utilizzano per eseguire analisi dei dati e processi AI/ML.

Sul sito web di IBM, si scopre che otto dei primi 10 rivenditori, otto delle prime 10 società bancarie e nove delle prime 10 compagnie assicurative utilizzano infrastrutture IT di tipo POWER. Si tratta di organizzazioni e istituzioni molto importanti, che non possono permettersi di correre rischi utilizzando una piattaforma che potrebbe essere solo sufficientemente buona per supportare le loro operazioni. Queste aziende hanno scelto IBM Power Systems perché soddisfa le loro esigenze a un livello superiore.

ANCHE IL CLOUD INFLUENZA L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Detto questo, IBM e fornitori come Comarch stanno lavorando all’evoluzione di IBM Power Systems aggiungendo la tecnologia di cloud computing. Il risultato è, ad esempio, Comarch PowerCloud, che consente agli utenti di IBM POWER Systems di migrare le proprie infrastrutture IT tradizionali nel cloud con il minimo sforzo. Ma non è l’unico motivo per cui questo particolare prodotto sta ottenendo sempre più attenzione. Un altro grande vantaggio è che utilizza un modello pay-as-you-go. Quindi, non solo offre un maggiore controllo della spesa, ma consente anche di ridurre i costi fino al 30-40%, secondo Comarch.

Potremmo continuare a presentare più ragioni, ma probabilmente la più importante, nel contesto di questo articolo, è che le soluzioni di tipo IBM POWER basate su cloud, come Comarch PowerCloud, possono fornire una potenza di calcolo più che sufficiente per iniziare a utilizzare l’intelligenza artificiale allo scopo di migliorare tutti i tipi di servizi medici.

Se sei interessato a saperne di più sui prodotti e i servizi IT più recenti basati sulla tecnologia POWER di IBM e scoprire come puoi usarli per eseguire operazioni AI/ML e guidare l’innovazione nel settore sanitario, leggi il nostro ebook gratuito: “Why Healthcare Needs AI and IBM POWER-driven Platforms”.