La Garanzia europea per l'infanzia, un'arma contro la povertà infantile

Quanto è grave la situazione riguardante la povertà infantile in Europa?

Il 22,5 per cento dei bambini è a rischio di povertà ed esclusione sociale in Europa, ovvero 18 milioni di bambini. La cifra è del 2019 e la pandemia ha peggiorato la situazione.

Il quadro è variegato nell'Ue: i livelli più alti sono in Bulgaria e Romania, dove un bambino su tre vive in condizioni di povertà. I livelli più bassi si registrano in Slovenia, Paesi Bassi e Finlandia, dove vive in condizioni di povertà un bambino su dieci.

Circa il 60 per cento dei bambini rom vive in condizioni di grave deprivazione materiale e l'80 per cento è a rischio di povertà o esclusione sociale.

Quali sono gli effetti a lungo termine?

Rispetto ai loro coetanei più agiati, i bambini che crescono in condizioni di povertà hanno maggiori probabilità di avere scarsi risultati a scuola, difficoltà a trovare un lavoro dignitoso e soffrire di cattive condizioni di salute da adulti.

Questo spesso crea un circolo vizioso che si ripete di generazione in generazione.

Che cos'è la Garanzia europea per l'infanzia?

La Commissione invita i governi dell'Ue ad affrontare i problemi strutturali della povertà infantile o dell'esclusione sociale.

La Garanzia europea per l'infanzia impone agli Stati membri di garantire che ogni bambino a rischio di povertà abbia accesso a istruzione, assistenza alla prima infanzia e assistenza sanitaria di qualità - con un pasto scolastico sano al giorno e possibilità di partecipare alle attività scolastiche, incluso lo sport - il tutto gratuitamente. E infine un alloggio decente.

La Garanzia mette in atto il Pilastro europeo dei diritti sociali che punta a far uscire dalla povertà almeno 5 milioni di bambini entro il 2030.

Ai paesi membri viene chiesto di aderire alla Garanzia e creare piani d'azione su come la implementeranno.