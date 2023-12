Area Schengen, accordo per l'entrata parziale di Romania e Bulgaria

Questo articolo è stato pubblicato originariamente in inglese

Bucarest e Sofia hanno confermato di aver raggiunto un accordo con l'Austria per aderire parzialmente all'area Schengen entro la primavera del 2024.

L'accordo politico consentirà a Romania e Bulgaria di aderire all'area Schengen solo per via aerea e marittima. Per quanto riguarda le frontiere terrestri, invece, saranno necessari ulteriori negoziati, ha dichiarato mercoledì il ministero degli Interni rumeno.

L'Austria aveva bloccato l'adesione di entrambi i Paesi a Schengen per il timore che potesse portare a un afflusso di migranti irregolari in Europa attraverso le rotte della Turchia e dei Balcani occidentali.

Attualmente fanno parte dell'area Schengen 27 Paesi, 23 dei quali sono Stati dell'Unione Europea, e oltre 423 milioni di cittadini. La Romania e la Bulgaria chiedevano l'accesso da oltre un decennio.

Commentando l'accordo sul suo profilo Facebook, il primo ministro rumeno Marcel Ciolacu ha dichiarato: "Dopo tredici anni, la Romania entrerà finalmente a far parte di Schengen: abbiamo un accordo politico".

"A partire dal mese di marzo, i rumeni potranno beneficiare dei vantaggi dell'area Schengen per via aerea e marittima", ha aggiunto, "e sono convinto che nel 2024 chiuderemo i negoziati sulle frontiere terrestri".

Il primo ministro bulgaro Nikolay Denkov ha confermato giovedì che l'accordo è stato raggiunto dopo "complicati negoziati".

"Dopo 12 anni senza grandi progressi su Schengen, oggi possiamo congratularci con noi stessi per questo indiscutibile successo della Bulgaria", ha dichiarato Denkov.

La Commissione europea aveva considerato entrambi i Paesi pronti per l'adesione a Schengen fin dal 2011, ma gli Stati dell'Ue avevano bloccato un accordo per timori relativi allo stato di diritto e a un aumento dell'immigrazione.

L'Austria è stata l'ultimo Stato membro a togliere il suo veto, anche se solo parzialmente. Fino all'inizio di dicembre, Vienna ha continuato a sostenere che l'area Schengen deve diventare "migliore" prima di diventare più grande, affermando che l'Ue non ha risorse sufficienti per pattugliare il confine esterno in maniera efficace.

In precedenza, i Paesi Bassi avevano espresso preoccupazioni simili.

All'inizio del mese, l'Austria ha mostrato segni di apertura, cominciando a trattare verso un possibile ingresso parziale, solo per via aerea: un progetto noto come "Air Schengen".

Ma i difficili colloqui sull'accesso dei due Paesi dell'Europa orientale alla zona Schengen, questa volta via terra, continueranno nel 2024.

Il ministro degli Interni austriaco Gerhard Karner ha chiesto una maggiore presenza di agenti di Frontex lungo le frontiere bulgaro-turche e rumeno-serbe e più fondi Ue per proteggere queste frontiere dai flussi irregolari di migranti. Romania e Bulgaria sono infatti considerati vie di accesso all'Europa per i richiedenti asilo.