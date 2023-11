Ue, rischi e pro dell'intelligenza artificiale

Di Euronews

durante il vertice internazionale sull'intelligenza artificiale di Euronews questo mercoledì ha affermato che la legge dell'Unione europea sulla tecnologia in espansione non dovrebbe significare essere troppo precipitosi

PUBBLICITÀ

L’Unione europea rischia di spingersi troppo oltre quando si tratta di regolamentare l’intelligenza artificiale. Questo è quanto sostiene il ministro del Commercio irlandese, che durante il vertice internazionale sull'intelligenza artificiale di Euronews questo mercoledì ha affermato che la legge dell'Unione europea sulla tecnologia in espansione non dovrebbe significare essere troppo precipitosi

Simon Coveney, Ministro degli affari, del commercio e dell'occupazione dell'Irlanda “Dobbiamo stare attenti qui. Non si tratta solo di farlo in tempo. È anche più importante che sia fatto bene, e penso che il pericolo qui sia che proviamo a fare forse troppo, e scopriamo che le definizioni e le barriere che stiamo mettendo in atto forse diventano obsolete nel giro di pochi mesi, mai anni mentali. Ma penso che sarebbe un errore cercare di fare troppo e troppo velocemente nel contesto di una tecnologia che si sta evolvendo a un ritmo simile”.

Una posizione finale sulla normativa riguarda l’intelligenza artificiale dell’Unione europea, come è noto, è attualmente in fase di negoziazione tra le istituzioni del blocco, con un accordo atteso entro la fine dell’anno.

Ma non tutti sono d’accordo con i suoi contenuti. Al vertice sull’intelligenza artificiale di Euronews a Bruxelles, i rappresentanti dell’industria hanno spesso affermato che Bruxelles potrebbe regolamentare eccessivamente il settore.

La vicepresidente della Commissione europea Věra Jourová, che ha tenuto un discorso programmatico all'evento, ha affermato che semplicemente non è così: "Non darei alcun sostegno a qualcosa che rappresenterebbe un'eccessiva regolamentazione perché credo che abbiamo bisogno di una regolamentazione dell'intelligenza artificiale... Ma penso che ora sappiamo abbastanza sui potenziali rischi derivanti da alcune parti o tecnologie dell'intelligenza artificiale ed è per questo che stiamo presentando un atto legislativo, l’AI Act, che a mio avviso è proporzionato e necessario”.

Il vertice, che ha riunito partecipanti provenienti da tutto il mondo dell’intelligenza artificiale, ha discusso alcune delle questioni più controverse, compreso l’uso della tecnologia di riconoscimento facciale. Il Parlamento europeo vuole regole severe sul suo utilizzo, mentre i governi dell’UE vogliono esenzioni per le forze dell’ordine.