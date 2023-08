Di Euronews

La bilancia commerciale tra l'Unione europea e il resto del mondo è tornata in attivo dopo sei trimestri consecutivi di deficit.

Il cambiamento è avvenuto nel secondo trimestre di quest'anno, secondo un nuovo rapporto di Eurostat, quando l'Unione ha registrato un modesto surplus di 1 miliardo di euro.

A determinare la tendenza al rialzo sono state prevalentemente le vendite a livello globale di prodotti chimici, macchinari, veicoli, alimenti e bevande prodotti nell'Ue, che sono riuscite a compensare gli acquisti di prodotti energetici, come gas e petrolio, i cui prezzi rimangono straordinariamente alti a causa della guerra della Russia in Ucraina.

La bilancia commerciale spiega la quota di esportazioni e importazioni in un'economia. Quando un Paese o, come in questo caso, un gruppo di Paesi esporta più beni di quelli che importa, ha un surplus o una bilancia commerciale positiva. Al contrario, quando importa più di quanto esporta, ha un deficit o una bilancia commerciale negativa.

Questi numeri vengono talvolta citati per descrivere la salute di un'economia, ma gli esperti avvertono che sono eccessivamente semplicistici e non tengono conto di altri fattori come la crescita, l'occupazione o la produttività. Ad esempio, gli Stati Uniti, la più grande economia del mondo, hanno ininterrottamente registrato un deficit commerciale dagli anni Settanta.

L'Unione europea, invece, ha registrato un consistente avanzo per la maggior parte degli anni 2010, quando gli Stati membri hanno puntato sulle esportazioni per uscire dalla crisi finanziaria. Ma questo percorso si è interrotto bruscamente con l'inizio della crisi energetica.

L'Ue dipende profondamente dai produttori esteri di combustibili fossili ed è quindi vulnerabile alle forti fluttuazioni dei prezzi sui mercati globali. Dalla metà del 2021, l'Unione si è trovata costretta a pagare un conto salato per garantire le forniture energetiche, tenere in funzione l'economia ed evitare il temuto scenario di blackout o di razionamenti.

Secondo l'Agenzia internazionale dell'energia (AIE), l'anno scorso l'Ue ha pagato quasi 400 miliardi di euro solo per l'acquisto di gas: denaro destinato a sostituire le forniture russe che, fino alla guerra, erano note per il loro basso costo.

La spesa ha drasticamente alterato la bilancia commerciale e ha fatto precipitare l'Ue nel più profondo deficit commerciale dall'introduzione della moneta unica.

Il deficit commerciale dei 27 Stati membri ha raggiunto i 155 miliardi di euro nel terzo trimestre del 2022, il più ampio mai registrato. In seguito, i flussi hanno iniziato a stabilizzarsi, grazie alla diminuzione della volatilità e della speculazione sui mercati energetici.

Con la riduzione della spesa dell'Ue per l'acquisto di gas e petrolio, la bilancia commerciale si è ripresa e ha raggiunto un avanzo nel secondo trimestre di quest'anno, quando l'Unione ha registrato un calo del 15,6% nell'importazionedi energia rispetto al periodo precedente.