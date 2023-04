Schermaglie diplomatiche e drammi giudiziari nella settimana europea

A Bruxelles non si placano le polemiche per le affermazioni del presidente francese Emmanuel Macrona proposito della questione di Taiwan. A suo giudizio l'Unione europea non dovrebbe diventare un "vassallo" degli Stati Uniti e rischia di essere "intrappolata in crisi non sue".

Commenti che non sono certo piaciuti a Washington, ma nemmeno ad alcuni dei suoi omologhi nell'Unione. Per alcuni, si tratta di dichiarazioni pericolose, perché potrebbero incrinare l'unità europea e il fronte transatlantico: nell'approfondimento settimanale di Euronews, Efi Koutsokosta ne parla conZsuzsa Anna Ferenczy, ricercatrice all'Institute for Security and Development Policy e autrice del libro "L'Europa, la Ciina e i limiti del potere normativo".

Ma è stata anche la settimana in cui è tornato alla ribalta lo scandalo di corruzione del Parlamento europeo: con l'uscita dal carcere dell'ex vice-presidente dell'Eurocamera Eva Kaili, dell'ex eurodeputato Pier Antonio Panzeri,e dell'attuale parlamentare belga Marc Tarabella, tutti i soggetti coinvolti sono ora in libertà vigilata, sorvegliati con braccialetto elettronico.

Intanto, i governi di Francia e Regno Unito sono alle prese con colossali proteste dei lavoratori: nel primo caso per la riforma delle pensioni presentata da Macron, nel secondo per la rivolta dei medici del sistema sanitario nazionale.