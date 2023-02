La Ue evita la recessione, ecco le nuove stime di Bruxelles

L’Unione e uropea è pronta a uscire dal tunnel della recessione. Anzi, quest’anno eviterà di caderci dentro. Le previsioni economiche della Commissione europea danno una boccata d’ossigeno all’Unione. Nel 2023 la crescita per i 27 sarà dello 0,8 per cento e dello 0,9 per l’area Euro. Fino allo scorso autunno la stima si fermava rispettivamente allo 0,5 e allo 0,6 per cento.

La guerra ucraina e il contesto di elevata incertezza accompagneranno certamente l'Europa nei prossimi mesi ma rispetto allo scorso novembre la Commissione torna moderatamente a sorridere.

Le nuove stime illustarte dal commissario agli Affari economici, Paolo Gentiloni, potrebbero essere riassunte così: per l'eurozona e l'Unione dei 27 si allontana lo spettro di una profonda recessione.

Anche se le previsioni di febbraio sono varate dall'esecutivo europeo in una versione 'light': riguardano, infatti, solo il Pil e l'inflazione ma includono comunque le analisi Paese per Paese.

L'Europa ha superato l'inverno senza inciampare nei tanto temuti blackout energetici. Non solo, il prezzo del gas, di fronte alla solidità delle forniture per il Vecchio continente (l'ultimo dato annunciato dall'Ue parla di stock al 73% a fine gennaio, venti punti in più rispetto al biennio 2016-18) e con la messa a punto del price cap, è calato a livelli inferiori a quelli precedenti alla guerra.

L'inflazione, sia pur elevata, ha cominciato a decrescere toccando quota 8,5% rispetto al 9,2% di dicembre. L'effetto sulle previsioni del Pil dovrebbe essere tangibile. A novembre la Commissione prevedeva un Pil allo 0,3% nel 2023 per l'eurozona e l'Ue, contro il 3,2% e il 3,3% registrato, oltre le aspettative nel 2022. L'aggiornamento delle stime sarà più ottimistico e potrebbe aumentare di mezzo punto le stime del Pil per quest'anno.

Ricordando un dato non secondario: nel 2022 l'Ue è cresciuta più di Stati Uniti e Cina. La fiducia nella resilienza dell'Europa risulta rafforzata. E da qui si partirà nella riunione dell'Eurogruppo di lunedì e dell'Ecofin di martedì.