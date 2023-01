Fmi, previsioni al rialzo per l'Eurozona

Le nuove previsioni del Fondo monetario internazionale sono meglio delle precedenti per la zona Euro.

In totale la crescita prevista si attesa allo 0,7%, invece dello 0,5% stimato in precedenza. Il tasso di aumento del prodotto interno lordo per la Germania si attesa allo 0,1%, per la Francia allo 0,7% e per l'Italia allo 0,6%.

Anche la Russia sembra possa fare meglio delle attese, passando da un -2,3% a un dato leggermente positivo: +0,3%. Ma le conseguenze della guerra in Ucraina e delle sanzioni occidentali si faranno comunque sentire nel Paese, come spiega in questo video Petya Koeva Brooks, vice-direttrice del dipartimento di ricerca del Fmi.