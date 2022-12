Fonti diplomatiche: l'Ue adotta nuove sanzioni contro la Russia

L'Unione europea adotterà nuove sanzioni contro la Russia. L'informazione trapela da fonti diplomatiche comunitarie mentre si sta concludendo l'ultimo Consiglio europeo Consiglio europeo del 2022.

Accordi faticosi

La lunga giornata di discussioni ha prodotto alla fine l'accordo sul nono pacchetto di sanzioni proposto dalla Commissione, che include nuove banche e componenti per i droni, su 18 miliardi di euro di aiuti finanziari all'Ucraina e sua una tassa minima per le multinazionali.

Superato il veto della Polonia, che sembrava volerlo utilizzare come leva negoziale per sbloccare l'erogazione dei fondi del proprio Piano nazionale di ripresa e resilienza, attualmente approvato ma con i pagamenti fermi fino a che il governo polacco non avrà realizzato le riforme giudiziarie richieste dalla Commissione europea.

Price cap, un altro rinvio

Sfuma ancora invece l'intesa sulla questione energetica: i 27 Capi di Stato e di governo hanno rimandato la decisione su un tetto al prezzo del gas al Consiglio dei ministri dell'Energia di lunedì 19 dicembre. I "progressi" rivendicati dai leader nelle conclusioni del vertice non risolvono i problemi principali, cioè la soglia di attivazione e il funzionamento del price cap.

"Io so solo che una discussione di cinque ore serve per giungere alla conclusione che i ministri dell'Energia dovranno affrontare l'argomento nei prossimi giorni", aveva detto in modo profetico prima del vertice il primo ministro del Lussemburgo Xavier Bettel.

"Sono sei mesi che ne parliamo. Nei nostri stoccaggi abbiamo ancora gas russo e nei prossimi mesi dovremo riempirli di nuovo. Quindi è importante cosa ci riserva il futuro ".

Si è discusso in modo approfondito anche su come rispondere all**'Inflation Reduction Act statunitense**, il piano di aiuti che minaccia la competitività delle aziende europee. Gli Stati chiedono alla Commissione europea di mobilitare tutti gli strumenti possibili per facilitare gli investimenti. Ma alcuni paesi, tra cui in particolare la Germania, si oppongono all'idea di un prestito comune per aiutare il settore industriale.

Buone notizie, intanto, per la Bosnia-Erzegovina, che come previsto ha ottenuto lo status di Paese candidato all'ingresso nell'Unione Europea.