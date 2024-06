Sono partiti da Sarajevo, in Bosnia-Erzegovina, per l'Arabia Saudita gli oltre 2mila musulmani che andranno in pellegrinaggio alla Mecca. Attesi fino a due milioni di fedeli

Sono più di 2mila e duecento i musulmani bosniaci che si uniranno al mezzo milione di fedeli di tutto il mondo alla Mecca, in Arabia Saudita, per l'Hajj. Il pellegrinaggio, uno dei cinque pilastri dell'Islam, inizierà venerdì 14 giugno e continuerà fino al 19. In Bosnia-Erzegovina i musulmani rappresentano il 50 per cento della comunità religiosa.

Cos'è l’Hajj, il pellegrinaggio alla Mecca

Ḥajj è il pellegrinaggio islamico alla Mecca, in Arabia Saudita. Costituisce il quinto dei pilastri dell’Islam: l’obbligo per ogni fedele che ne abbia le possibilità fisiche ed economiche è quello di compiere, almeno una volta nella vita, i riti che lo compongono. Questi ultimi devono essere effettuati nell'arco di cinque o sei giorni, dall'ottavo al tredicesimo giorno di Dhu al-Hijjah, l'ultimo mese del calendario islamico. Ogni anno le date del pellegrinaggio cambiano poichè il calendario lunare comprende undici giorni in meno di quello gregoriano.

Per giorni ci sarà un flusso costante di fedeli attorno alla Kaaba, l'edificio cubico situato al centro della Grande Moschea.