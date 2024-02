L'anno del Drago: tutto ciò che c'è da sapere sul capodanno cinese

Dalle sfilate nei centri urbani alla consegna delle buste rosse, ecco come il mondo celebra la Festa di Primavera cinese

春节快乐! (Chūnjié Kuài Lè!) Buon capodanno cinese! Celebrata in tutto il mondo, la festa cade con la seconda luna nuova dopo il solstizio d'inverno e l'inizio della primavera, da cui il nome letterale: Festa di Primavera o Capodanno Lunare.

Pietra miliare della cultura cinese, la Festa è celebrata da circa 2 miliardi di persone. Sebbene sia principalmente associata all'etnia maggioritaria Han in Cina, è celebrata anche da 29 dei 55 gruppi etnici minoritari cinesi e da molte altre nazioni dell'Asia orientale, con giorni festivi in Cina, Hong Kong, Macao, Taiwan, Singapore, Malesia, Corea del Nord, Corea del Sud, Filippine, Indonesia, Vietnam e Brunei.

La Festa di Primavera di quest'anno inizia il 10 febbraio e le celebrazioni si protrarranno fino alla Festa delle Lanterne (di cui si parlerà più avanti), il 24 febbraio. Oggi in Europa vivono circa 2.230.000 persone immigrate o di origine cinese. Un totale che non tiene conto dei molti altri gruppi demografici di origine asiatica che celebreranno la festa in Europa.

Che cos'è il Capodanno cinese?

Molte delle feste tradizionali del calendario cinese derivano dalla celebrazione di date agricole significative. Mentre la Festa di Metà Autunno, o Festa della Luna, ha celebrato la fine della stagione del raccolto il 29 settembre 2023, quella di primavera indica l'inizio della stagione agricola.

Nella cultura cinese esiste un profondo legame storico tra rituali e agricoltura, che può essere collegato all'approccio naturalistico alla spiritualità. Il termine 天 (Tiān) ne è un buon esempio, con definizioni che vanno da "giorno" a "stagione" fino a "Dio" e "Cielo". Sebbene possa apparire poco comprensibile a un occidentale, si tratta di qualcosa di coerente con una filosofia che lega il soprannaturale al mondo naturale.

Una sfilata in costumi tradizionali a Pechino, in Cina ELIZABETH DALZIEL/AP

Le prime evidenze delle celebrazioni della Festa di Primavera risalgono già al periodo degli Stati Combattenti, dal 475 a.C. all'unificazione della Cina sotto Qin Shi Huang nel 221 a.C..

Poiché la Festa di Primavera si basa sul calendario lunare cinese, le date di celebrazione cambiano ogni anno in base al calendario gregoriano occidentale. Di solito la ricorrenza cade tra il 21 gennaio e il 20 febbraio.

L'anno del Drago

Forse avrete già sentito dire che il suo sarà l'anno del Drago, secondo il calendario zodiacale cinese. Ogni anno cinese è contrassegnato da uno dei 12 animali che ruotano in base alla posizione orbitale della Terra intorno al Sole, a differenza dello Zodiaco occidentale che si basa sulle costellazioni stellari.

Similmente, la cultura cinese attribuisce anche tipologie di personalità in base all'animale zodiacale. Secondo l'Università di Washington, i bambini "drago" sono considerati "carismatici, intelligenti, sicuri di sé, potenti e naturalmente fortunati e dotati". Questa credenza è così diffusa che sono stati registrati problemi di mancanza di personale negli ospedali, poiché molti genitori cinesi sperano di avere un figlio in quei 12 mesi.

Celebrazioni per il capodanno cinese a Londra AP Photo

È bene sapere che i nati nell'anno del Drago non sono compatibili con quelli nati nell'anno del Cane. Ciò significa anche che non è consigliabile prendere un cucciolo quest'anno. Ma esiste anche un ciclo legato agli elementi: secondo il calendario cinese, un anno può essere definito come metallo, legno, acqua, fuoco o terra. Sommando i cinque elementi ai 12 animali, ogni combinazione specifica si verifica solo ogni 60 anni.

Essendo un anno del legno, è ufficialmente l'Anno del Drago di Legno, associato alla forza e alla flessibilità, con qualità personali di calore, cooperazione, generosità e idealismo.

Come si festeggia il Capodanno cinese

Ci sono molte tradizioni associate alla Festa di Primavera. Per molti europei, a venire in mente sono soprattutto le parate che si tengono nelle numerose Chinatown che popolano le città di tutto il mondo. Tali celebrazioni, come quelle di Londra e Parigi, non mancheranno di prevedere fuochi d'artificio, petardi e gruppi di danza del leone. Anche se questi eventi saranno molto divertenti, in realtà non è così che molti cinesi trascorrono la Festa di Primavera. Al contrario, solitamente si privilegiano le celebrazioni in famiglia, con molte persone che partono dal mondo intero per riunirsi ai propri cari.

Ma le tradizioni più importanti associate alla Festa di Primavera sono probabilmente quelle legate al cibo. I grandi banchetti in famiglia rappresentano una parte importante delle celebrazioni: tra i cibi più gettonati in questa giornata ci sono le arance e il pesce, poiché entrambi sono sinonimi di prosperità rispettivamente in cantonese e in mandarino.

Le celebrazioni per il capodanno cinese si svolgono in numerosi Paesi del mondo Greg Baker/AP

Un'altra tradizione importante è lo scambio di Hong Bao, o buste rosse. Per i lavoratori si tratta spesso di un'occasione per ottenere dei bonus. Un consiglio: non date una somma che includa un 4, perché il carattere 四 di questo numero presenta un'allarmante associazione sfortunata con quello della morte 死.

Infine, se volete augurare a qualcuno un buon anno in cinese, è semplice. In mandarino si può usare la frase "春节快乐" (Chūn Jié Kuài Lè), che significa "Buona Festa di Primavera", e in cantonese "恭喜发财" (Gong hei fat choi), che significa "Congratulazioni e prosperità".