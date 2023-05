Dalla Rai all'opera: Giorgia Meloni punta al controllo della cultura?

Le polemiche sui vertici della Rai e le scelte sulla Scala di Milano e sul San Carlo di Napoli alimentano sospetti di scelte mirate da parte del governo

Dopo le recenti dimissioni del direttore della Rai e la prevista partenza di prestigiosi nomi della tv pubblica, tutti i segnali indicano come Fratelli d'Italia stia moltiplicando gli sforzi per ottenere il controllo di viale Mazzini. Dopo aspre polemiche sulla figura di Benito Mussolini, dopo le leggi contro le coppie omosessuali e forme di intimidazione di testate giornalistiche, l'esecutivo sta piazzando persone fidate ai vertici delle istituzioni pubbliche: un comportamento che i critici definiscono retaggio di un passato fascista.

L'ex dirigente della Rai Carlo Fuortes AFP

Lunedì 8 maggio, il direttore della Rai Carlo Fuortes ha annunciato le sue dimissioni, spiegando che la sua partenza è legata alle pressioni subite da parte delle autorità di vigilanza. In una lettera al ministero dell'Economia e delle Finanze, l'ex numero uno della televisione pubblica ha dichiarato di non accettare modifiche alla linea editoriale e alla programmazione che il governo sta cercando di imporre. Cambiamenti che considera contrari all'interesse della Rai".

Le critiche alla dirigenza della Rai

Nominato dal precedente governo di Mario Draghi, Fuortes ha sottolineato in particolare che "dall'inizio del 2023, c'è stato un conflitto politico riguardante la mia posizione e la mia persona, che sta indebolendo l'emittente". Nel settembre 2022, Fratelli d'Italia aveva puntato il dito contro Fuortes, contestando la presenza in trasmissione del filosofo francese Bernard-Henri Lévy, che aveva criticato la destra italiana.

Ci si aspetta che seguano altre dimissioni e le opposizioni hanno precisato che considerano questi cambiamenti come una manovra di acquisizione degli strumenti culturali da parte dell'esecutivo più di destra che l'Italia abbia mai avuto dalla fine della Seconda guerra mondiale. "Le dimissioni di Fuortes segnano l'inizio delle manovre per il controllo totale del servizio pubblico radiotelevisivo", ha dichiarato Nicola Fratoianni, deputato di Sinistra Italiana.

Secondo Roberto Zaccaria, ex presidente della Rai, docente di Diritto costituzionale ed ex parlamentare progressita, il governo "non ha nemmeno la pazienza di aspettare. Bisogna avere rispetto per le istituzioni e non manipolarle per soddisfare le proprie esigenze politiche e personali".

Stephane Lissner, direttore dell'opera del San Carlo di Napoli, in compagnia dell'étoile Aurélie Dupont AFP

Per rimediare, però, il governo starebbe pensando di affidare a Fuortes la direzione dell'Opera di Napoli, visto che prima di lavorare alla Rai era a capo del Teatro dell'Opera di Roma. Ciò si inserisce però in un altro importante cambiamento nel panorama culturale che sembra confermare i timori dell'opposizione.

Due direttori d'opera di nazionalità francese, infatti, dovrebbero perdere il posto a causa di un nuovo provvedimento, adottato giovedì scorso dal Consiglio dei ministri, che impone a tutti i dirigenti stranieri di teatri dell'opera che abbiano superato i 70 anni di età di lasciare il proprio incarico entro e non oltre il 10 giugno. Di conseguenza, Stéphane Lissner, il direttore transalpino dell'opera del San Carlo di Napoli, dovrebbe lasciare il suo posto, lasciando via libera a Fuortes. Lissner, 70 anni, era l'ex direttore dell'Opera di Parigi e sarà il primo straniero a lasciare il suo posto.

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha dichiarato di essere favorevole al decreto perché lo stipendio di Stéphane Lissner è troppo alto e non è riuscito ad avviare l'atteso "Rinascimento napoletano", un progetto che consisteva nell'assumere grandi voci al San Carlo, secondo quanto riportato dal Corriere Della Sera.

Tuttavia, il quotidiano italiano Il Foglio afferma che Stéphane Lissner ha già assunto diversi avvocati ed è deciso a resistere. In base allo stesso decreto, anche Dominique Meyer, direttore del Teatro alla Scala di Milano, 67 anni, potrebbe dover lasciare l'incarico nel 2025.

Riforme radicali

Queste misure, pur essendo state pesantemente criticate, sono in linea con il profilo di estrema destra della Meloni e con le sue promesse elettorali.

La presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni Ipa/Sipa /Piero TENAGLI

La Meloni ha infatti emanato un primo decreto legge che criminalizza gli organizzatori di rave party, ha penalizzato l'uso di parole inglesi nei documenti formali, con multe tra i 5 e i 100mila euro, e sta spingendo affinché l'Italia diventi il primo Paese al mondo a vietare alle sue aziende di produrre carne prodotta in laboratorio.

La Meloni ha già impedito alle coppie LGBTQ+ di registrare i propri figli all'anagrafe e all'inizio di quest'anno ha dichiarato di ritenere che "un bambino merita solo il meglio: una madre e un padre". Un'affermazione che ha suscitato la reazione della comunità LGTBQ+, che ha accusato la presidente del Consiglio di calpestare i diritti genitoriali delle coppie omosessuali, nonostante il Paese abbia una delle discipline più blande in questo senso in Europa.

In occasione della Festa del Lavoro, il 1 maggio 2023, ha inoltre annunciato l'abolizione del "reddito di cittadinanza" e l'alleggerimento dei contratti a tempo determinato. Giusto il tempo di registrare la reazione delle opposizioni, che si è passati alle nomine nel servizio pubblico. Tutto appare in linea con il temperamento e con il programma della presidente del Consiglio, il che non basta però a placare i timori di derive populiste e autoritarie.