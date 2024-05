Raccolti 4 milioni di euro in Slovacchia per comprare e inviare armi a Kiev. L'iniziativa "Munizioni per l'Ucraina" ha avuto oltre 60mila donazioni da parte di persone contrarie alla politica filo-russa del Paese

In Slovacchia sono stati raccolti quattro milioni di euro per armare l'esercito ucraino,grazie all'iniziativa “Munizioni per l'Ucraina” lanciata a metà aprile.

L'idea è nata da un gruppo ai attivisti, fotografi e politici locali in disaccordo con le politiche nazionali riguardo alla guerra in Ucraina e ha generato oltre sessantamila donazioni.

“Loro sono i leader di questo Paese, quindi li rispettiamo, ma viviamo in una democrazia, quindi prendiamo per buono il fatto che il governo non è disposto ad aiutare, ma la gente che vive in Slovacchia lo vuole fare", ha detto a Euronews a Bratislava una degli organizzatori dell'iniziativa, Lucia Štasselová.

A fine marzo il ministro degli Esteri slovacco, Juraj Blanar, ha dichiarato che la Slovacchia non invierà armi all'Ucraina perché "non c'è una soluzione militare alla guerra".

Ha partecipato alla raccolta fondi anche il noto giornalista e scrittore slovacco, Martin Šimečka, padre del leader del Partito Progressista Slovacco ed ex vicepresidente del Parlamento europeo, Michal Šimečka.

“La gente è arrabbiata con il governo e quindi per loro è stato un modo per fare sentire la propria voce e dimostrare che non siamo d'accordo con il governo" ha detto Šimečka.