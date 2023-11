Di Euronews

Stamattina alle 7 è cominciata la tregua di quattro giorni concordata per permettere lo scambio di prigionieri. Si tratta del primo gruppo di 50 ostaggi previsto dall'accordo Israele-Hamas. Saranno liberati anche dodici thailandesi rapiti il 7 ottobre

Sono arrivati in Egitto 13 ostaggi israeliani rilasciati dalla striscia di Gaza. Hamas li ha consegnati nel primo pomeriggio alla Croce Rossa in vista del loro trasferimento in Egitto e da lì in Israele.

Gli ostaggi sono usciti da Gaza attraverso il valico egiziano di Rafah per poi essere portati a un varco con Israele.

Si tratta del valico di Nitzana, che si trova a un ventina di chilometri da quello di Rafah, secondo l'emittente israeliana Kan. Da lì proseguiranno per la base aerea di Hatzarim nei pressi di Beer Sheva.

Gli ostaggi israeliani rilasciati sono donne e bambini rapiti nel kibbutz Nir Oz nel sud di Israele, secondo Canale 12. Delle 240 persone circa sequestrate da Hamas, 75 sono state portate via infatti da questo kibbutz, inclusi tredici bambini, precisa l'emittente israeliana.

Oggi verranno rilasciati anche dodici ostaggi di nazionalità thailandese in aggiunta a quelli israeliani previsti nell'accordo tra Israele e Hamas entrato in vigore oggi.

Lo ha annunciato il premier Srettha Thavisinsul suo profilo X. Si tratta di lavoratori che erano impiegati nei kibbutz israeliani attaccati il 7 ottobre scorso.