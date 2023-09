Come si svolge un'operazione di soccorso nel Mediterraneo?

La reporter di Euronews, Monica Pinna, si è unita all'equipaggio di una ong, la cui missione è salvare le vite dei migranti: questo reportage mostra il dietro le quinte di un'operazione di salvataggio

Ho trascorso 11 giorni a bordo della Humanity 1. L'ong tedesca Sos Humanity mi ha invitato sulla sua nave di salvataggio in un periodo in cui un numero record di migranti cerca di raggiungere le coste europee. Il mio obiettivo era di raccontare la storia di un salvataggio dall'interno: le storie di coloro che lo realizzano e di coloro che fuggono.

A bordo ci sono professionisti altamente qualificati di tredici nazionalità. Cosa li ha spinti ad imbarcarsi? "Viaggio tra le frontiere dal 2015, all'inizio come volontaria - spiega Sara, la responsabile italiana della protezione -. Dopo un'esperienza di diversi anni in Grecia, al confine con la Turchia, ho sentito il bisogno di capire meglio anche la frontiera del Mediterraneo centrale. Come antropologa penso che sia davvero importante prendersi cura di queste persone in modo concreto".

Dopo cinque giorni in mare abbiamo raggiunto le acque della rotta migratoria più letale verso l'Europa, quella del Mediterraneo centrale. Due giorni dopo abbiamo avvistato un'imbarcazione in difficoltà. L'equipaggio ha tratto in salvo 57 persone, provenienti principalmente dal Bangladesh. Erano partiti dalla Libia la notte precedente al salvataggio.

Dal 2014 oltre 22.000 persone sono morte o andate disperse nel tentativo di attraversare la rotta del Mediterraneo centrale. Quest'anno le partenze dalla Tunisia sono aumentate di sei volte rispetto al 2022. Gli arrivi in Italia sono saliti alle stelle, ma anche i morti sono aumentati. "Dall'inizio dell'anno più di 2.000 persone sono annegate nel Mediterraneo o andate disperse, un numero che non si vedeva dal 2017", dice Camilla, la coordinatrice della comunicazione.

Secondo SosHumanity afferma che c'è un disperato bisogno di un programma europeo efficace per la ricerca e il salvataggio nel Mediterraneo centrale. L'ong sottolinea che le operazioni di salvataggio hanno subito un altro colpo nel gennaio 2023, quando il governo italiano ha imposto un nuovo codice di condotta alle ong. Le navi di soccorso civili vengono multate o trattenute se effettuano più di un salvataggio alla volta e spesso viene loro assegnato un porto sicuro lontano per lo sbarco.

"Le navi delle ong vengono inviate a volte in porti distanti 1.400-1.600 chilometri, il che ci tiene lontani dall'area di intervento per giorni e giorni - dice Camilla -. Abbiamo percorso mille chilometri in quattro giorni dal luogo del salvataggio a Livorno, il porto sicuro che ci è stato assegnato".

In Europa, le discussioni sui migranti ruotano spesso intorno ai numeri: quanti ne arrivano, quanti ne muoiono. Per me, sono solo persone che portano con sé pesanti fardelli. Alcuni hanno viaggiato per anni per arrivare fin qui. Le statistiche dicono che solo una piccola parte di coloro che arrivano riuscirà a rimanere legalmente in Europa. Molti saranno rispediti al punto di partenza. La Humanity 1 è pronta a ripartire per salvare altri migranti in fuga da povertà, guerre e disperazione, in un ciclo senza fine.