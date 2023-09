Lo dice l'ultimo report annuale del Cluster munition monitor. È la cifra più alta registrata dal 2010, quando l'organizzazione ha iniziato a raccogliere i dati

Nel 2022 il numero di persone uccise o ferite dalle bombe a grappolo è aumentato notevolmente, soprattutto a causa del loro utilizzo nella guerra in Ucraina. L'ultimo rapporto annuale del Cluster munition monitor afferma che ci sono state almeno 1172 vittime in otto Paesi: la cifra più alta registrata dall'organizzazione da quando ha iniziato a raccogliere i dati nel 2010.

PUBBLICITÀ

Delle vittime totali del 2022, 987 sono state causate da attacchi con munizioni a grappolo, di cui la maggior parte (890) sono state registrate in Ucraina. I secondi Paesi più colpiti sono la Siria, con 84 vittime, e il Myanmar, con 13 vittime.

Nel 2021 non si era registrata nemmeno una vittima di attacchi con munizioni a grappolo. Le 149 vittime erano state causate da resti di munizioni a grappolo inesplose. Una cifra che è comunque aumentata lo scorso anno, arrivando a 185 persone uccise o ferite.

I report annuali del Cluster munition monitor hanno mostrato come i resti di munizioni a grappolo, in particolare le submunizioni, danneggiano in modo sproporzionato i civili, con i bambini particolarmente a rischio.

Nel 2022, i civili hanno rappresentato il 95% di tutte le vittime di munizioni a grappolo. Dove è stata registrata la fascia d'età, i bambini hanno rappresentato il 71% delle vittime causate da residui. Si stima che 29 Paesi sono ancora contaminati da residui di munizioni a grappolo.

La Convenzione

Il lavoro del Cluster munition monitor si basa sulla Convenzione sulle munizioni a grappolo del 2008, sottoscritta da 112 Stati, di cui 12 firmatari. L'ultimo Paese ad aderire è stato il Sud Sudan nell'agosto del 2023, dove entrerà in vigore a partire dal 1° febbraio 2024.

Una risoluzione annuale dell'Assemblea generale delle Nazioni unite per la promozione della Convenzione è stata adottata nel dicembre 2022 da 144 Stati, tra cui 36 non firmatari della Convenzione. La Russia è stato l'unico Paese a votare contro.

Uso di munizioni a grappolo

Le munizioni a grappolo sono state utilizzate in modo estensivo in Ucraina durante il periodo di riferimento, mentre un nuovo uso è stato registrato anche in Myanmar e in Siria.

La Russia ha usato ripetutamente munizioni a grappolo in Ucraina da quando ha invaso il Paese il 24 febbraio 2022, ma recentemente anche le forze ucraine ne hanno fatto uso, da quando gli Stati Uniti ha deciso di fornirle a Kiev, suscitando pesanti critiche da parte delle organizzazioni internazionali.

Non ci sono state segnalazioni o accuse di un nuovo uso di munizioni a grappolo da parte degli Stati parte della Convenzione.

Distruzione e conservazione delle scorte

Dall'adozione della Convenzione nel 2008, gli Stati membri hanno collettivamente distrutto il 99% delle loro scorte, distruggendo 1,48 milioni di munizioni a grappolo e 178,5 milioni di submunizioni.

Bulgaria, Perù e Slovacchia hanno distrutto un totale di almeno 4166 munizioni a grappolo stoccate e 134.5 milioni di submunizioni nel corso del 2022 e della prima metà del 2023. Il Belgio ha distrutto il 95% delle munizioni a grappolo conservate nel 2022, mentre non è chiaro se il Sudafrica rispetterà la scadenza del 1° novembre 2023.

PUBBLICITÀ

Solo 11 Stati membri conservano munizioni a grappolo per scopi di ricerca e addestramento, il numero più alto è quello della Germania.

Bonifica dei resti

Nel 2022, gli Stati membri hanno riferito di aver bonificato circa 93 km² di terreni contaminati da munizioni a grappolo e di aver distrutto 75.725 residui, principalmente inesplosi.