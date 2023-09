In Polonia i prezzi sono fino al 30% più bassi. Le banche temono per le entrate del Governo: stimate perdite per 17 miliardi di corone

L'inflazione e i prezzi sempre più alti hanno spinto i cechi a fare acquisti all'estero, soprattutto in Polonia. I prezzi nei negozi qui sono fino al 30% più bassi, non solo del cibo ma anche di altri beni, come abbigliamento, elettronica e persino mobili.

L'alta inflazione nella Repubblica Ceca è stata causata dalla pandemia e dalla guerra in Ucraina, che ha portato i prezzi dell'energia a livelli astronomici. Sebbene l'inflazione sia scesa da 30% al 14,3%, è ancora una delle più alte dei Paesi OCSE.

Senza contare che i commercianti hanno aumentato a dismisura i loro margini sui prodotti in vendita e, come spiega l'economista Vit Hradil, "la crescita dei salari non è stata abbastanza alta da compensare la forte inflazione".

I cittadini, preoccupati e in difficoltà, corrono ai ripari facendo spesa nei Paesi vicini, ma le banche ora temono per la perdita di entrate per il governo ceco: se le vendite al dettaglio diminuiscono, diminuiscono anche le entrate dell'Iva.

La banca Ceska Sporitelna, che detiene un quarto del mercato bancario ceco, ha calcolato quanto lo Stato perderà in tasse quest'anno solo sulla base degli acquisti con carta in Polonia, stimando perdite fino a 17 miliardi di corone.

Inoltre, la forte corona ceca contribuisce anche a rendere più convenienti gli acquisti all'estero, motivo per cui i cechi acquistano sempre più spesso anche in altri Paesi vicini come Germania, Austria e Slovacchia.

Con l'inflazione che scende molto lentamente, e i prezzi che rimangono invariati o addirittura aumentano, la situazione non sembra vicina a un miglioramento.