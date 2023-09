Di euronews

Papa Francesco è in Mongolia. L'aereo con a bordo il Pontefice è atterrato già diverse ore fa nello scalo internazionale della capitale Ulaanbaatar

Come da tradizione di questo Paese asiatico, per le visite dei capi di stato, Francesco è stato accolto presso l'aeroporto internazionale di Chinggis Khaan dal ministro degli Esteri ,signora Batmunkh Battsetseg, prima di essere portato presso la Prefettura Apostolica della capitale mongola. Una cerimonia sobria ha accolto il Pontefice disceso dall'aereo con l'ascensore.

PUBBLICITÀ

Un remoto viaggio apostolico

Si tratta del 43.mo viaggio apostolico di Francesco e il primo in questa porzione di Asia, non lontano da quellaq Cina che il Papa ha salutato dall'aereo, come sua abitudine quando sorvola paesi in cui non atterra.

"Invio auguri di buoni auspici a Sua Eccellenza e al popolo cinese mentre attraverso lo spazio aereo del suo Paese in rotta verso la Mongolia. Assicurandovi la mia preghiera per il benessere della Nazione, invoco su tutti voi le benedizioni divine dell'unità e della pace". È stato il testo del telegramma di saluto inviato dal Papa al presidente cinese Xi Jinping.

I significati della visita in Mongolia

Sembra che sia stato il "silenzio" ad invitare Francesco in questo Paese dimenticato in cui i cattolici sono appena 1500 , "un popolo piccolo in una terra grande" ha detto il Papa sull'aereo parlando ai giornalisti e ha aggiunto: "ci farà bene capire il grande silenzio della Mongolia". Un silenzio che nel cuore dei credenti apre sconfinate praterie di meditazione e di armonie col creato. La Mongolia è un paese poverissimo in cui la maggioranza della popolazione è buddista tibetana. Gli inverni qui sono estremamente freddi e nevosi tanto da rendere la vita ardua non solo agli esseri umani ma anche ai moltissimi capi di bestiame, con conseguenze critiche per le comunità di pastori nomadi delle steppe che proprio su pecore e capre, bovini e cammelli fanno affidamento per sopravvivere.

La visita di Francesco durerà fino al 4 settembre.