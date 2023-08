Amsterdam: strade chiuse alle auto e parcheggi sottomarini per le bici

Di Euronews

Ad Amsterdam il numero di biciclette supera quello degli abitanti e i ciclisti sono una priorità della pianificazione urbana. Quest'estate il Comune ha chiuso alle auto una delle principali arterie del traffico in città. L'esperimento, durato sei settimane, ha creato scompiglio e diviso i residenti.

"Ho trovato l'esperimento molto positivo - dice un abitante -. È molto bello per chi vive qui, questa zona è molto rumorosa". Non altrettanto entusiasti i cittadini che, per vari motivi, non possono fare a meno dell'auto. "Ad Amsterdam i ciclisti hanno la priorità, per gli altri è dura - dice un'altra abitante -. Abbiamo anche un'auto e quando abbiamo bisogno di usarla è tutto molto complicato".

La riduzione del traffico automobilistico è una priorità del Comune, che dal 2019 ha deciso di eliminare gran parte dei parcheggi nel centro città. "Ad Amsterdam stiamo lottando per avere più spazio. Non c'è abbastanza spazio per permettere a tutti di spostarsi da A a B - dice il vicesindaco Melanie Ter Horst -. Ecco perché dobbiamo creare più spazio per ciclisti e pedoni. Le auto occupano molto spazio, quindi stiamo cercando di diminuire il traffico automobilistico per lasciare più spazio a ciclisti e pedoni".

Anche lo spazio per parcheggiare le biciclette è un problema. "È un problema che altre città forse non conoscono ancora: dove parcheggiare tutte queste biciclette? All'inizio si potevano parcheggiare ovunque - dice Ter Horst - ma tutte quelle bici negli spazi pubblici creavano problemi. Così ora si stanno creando molti parcheggi sotterranei per le biciclette".

L'ultimo esempio è un parcheggio sottomarino vicino alla stazione centrale, che può contenere 7.000 biciclette. Il progetto è costato circa 60 milioni di euro. Si stima che ogni giorno 200.000 viaggiatori si spostino nelle vicinanze con treni, traghetti, tram, autobus e metropolitana: circa la metà arriva in bicicletta. L'amministrazione cittadina spera che progetti come questo contribuiscano a risolvere il problema della mancanza di spazio.