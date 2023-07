Di Euronews - Ansa

Un rogo è scoppiato nella notte al primo piano dell'aeroporto di Catania-Fontanarossa, poi propagatosi al Terminal partenze, al primo piano. "Danni marginali", secondo il Direttore dell'aeroporto. Fino al cessare dell'emergenza, i voli saranno dirottati a Comiso e in altri scali siciliani

L'aeroporto "Vincenzo Bellini" di Catania-Fontanarossa ha sospeso tutti i voli fino alle 14.00 di mercoledì 19 luglio, dopo che un grave incendio è scoppiato nella notte tra domenica e lunedì.

Il rogo avrebbe preso il via dal piano terra alle 23.29 di domenica, per poi propagarsi al Terminal partenze del primo piano.

L'intervento di spegnimento è terminato alle 5.40.

Ipotesi di reato, secondo la Procura di Catania: incendio colposo o doloso.

Fino al cessare dell'emergenza, saranno attivati collegamenti straordinari tra l'aeroporto di Catania e gli altri scali siciliani (in particolare Comiso), attraverso treni e autobus che offriranno il trasporto gratuito dei passeggeri,

Secondo l'Amministratore Delegato dell'Aeroporto di Catania, Nico Torrisi, i danni al Terminal A sono assolutamente marginali e ribadisce che "non è andato a fuoco l'intero aeroporto, come invece si è detto, ma, purtroppo, una piccola parte, che stiamo già ripristinando e che speriamo di riaprire quanto prima".

In merito alla sospensione dei voli, Torrisi ha spiegato:

"Stiamo lavorando con gli altri scali per poter garantire il dirottamento dei voli verso Comiso, piuttosto che verso altri scali siciliani e calabresi e speriamo di garantire alla maggior parte dei passeggeri meno disagi possibili, potendo partira da qui, da mercoledì. Tuttavia, se dovranno recarsi in altri aeroporti, verranno messi a disposizione dei pullman. Ci auguriamo che questa situazione duri molto poco e che si possa tornare presto ad uno stato di normalità".

"La causa dell'incendio all'aeroporto di Catania è oggetto di indagine da parte della Magistratura. Per fortuna, i servizi di pronta evacuazione ieri sono stati efficienti e non ci sono segnalazioni di feriti.

I danni verranno presto riparati.

Contiamo di far rientrare l'aeroporto nella piena funzionalità entro domani o dopodomani". Nello Musumeci Ministro italiano della Protezione Civile

In caso di eventuali comportamenti anomali delle compagnie aeree, l'assessore regionale siciliano Alessandro Aricò ha già allertato l'Osservatorio regionale per il trasporto aereo - recentemente costituito su iniziativa del presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani - con il compito di vigilare sulla regolarità delle iniziative delle compagnie aeree.