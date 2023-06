Narendra Modi guida la giornata mondiale dello Yoga alle Nazioni Unite

Centinaia di appassionati di yoga si sono riuniti mercoledì in un parco di Nuova Delhi, la capitale dell'India, per celebrare la giornata nazionale dello yoga partecipando a una pratica collettiva.

Lo yoga è una disciplina praticata fin dall'antichità in India e rappresenta l'espressione culturale del Paese più conosciuta e apprezzata fuori dai confini nazionali dopo il cinema di Bollywood.

Il primo ministro indiano Narendra Modi guiderà i dignitari e i burocrati stranieri in una sessione sullo yoga per la Giornata internazionale dello yoga che si terrà mercoledì presso il Segretariato delle Nazioni Unite a New York.

Nove anni fa, poco dopo l'elezione alla guida del governo, il leader nazionalista indù ha esercitato pressioni sull'ONU per designare il 21 giugno come Giornata internazionale dello yoga. Da allora, Modi ha trasformato la popolarità della disciplina in un pilastro del soft power indiano, per favorire l'azione diplomatica di Nuova Delhi e far conoscere il Paese nel mondo.