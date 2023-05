Si è fermata in semifinale la corsa all'oro di Christian Parlati: il 25enne judoka napoletano finisce fuori dal podio, conquistando un onorevole 5° posto al rientro dopo un intervento chirurgico al menisco. A Giappone e Georgia le medaglie d'oro nelle categorie -70 kg donne e -90 kg uomini

DOHA (QATAR) - Ci aveva illuso, Christian Parlati!

Arrivato in semifinale della categoria -90 kg, eravamo convinti che avremmo finalmente sfatato il tabù azzurro ai Mondiali di judo!

E invece...

Nella quinta giornata dei Campionati Mondiali di judo a Doha, il 25enne judoka napoletano - vicecampione del mondo di Tashkent 2022 - al rientro dopo un intervento chirurgico al menisco, ha sconfitto il romeno Alex Cret, il serbo Darko Brasnjovic, il bulgaro Ivaylo Ivanov e il cubano Ivan Felipe Silva Morales (atterrato due volte!).

Nella semifinale, però, la corsa di Parlati è stata fermata dal georgiano Luka Maisuradze, numero 2 del ranking, poi vincitore dell'oro.

E nella finale "un po' discutibile" - secondo Parlati, lamentandosi dell'arbitraggio - della medaglia di bronzo, è stato battuto dallo svedese Marcus Nyman. Decisiva una "immobilizzazione" da parte dello svedese.

5° posto per Christian Parlati.

"Un peccato, perché 40 giorni fa mi sono rotto menisco e collaterale, ho dovuto operarmi e ho fatto di tutto per essere a questa gara.

Diciamo che un po' me la meritavo una medaglia!

I primi 30 giorni li ho passati chiuso in fisioterapia, per 7-8 ore al giorno. Ho fatto judo solo gli ultimi 10 giorni. Ero al 50% della condizione...". Christian Parlati 25 anni, judoka italiano

-90 kg uomini: doppietta georgiana

Oro proprio per Maisuradze, che nella finale tutta georgiana (mai successo prima!) ha sconfitto per ippon al Golden Score il connazionale Lasha Bekauri.

Bronzo per Nyman e per il giapponese Sanshiro Murao.

La conclusione del match Parlati-Nyman. (Doha, 11.5.2023) E. Di Feliciantonio (IJF)

Nyman "giustiziere" degli italiani

Eliminato al 2° turno l'altro azzurro Nicholas Mungai.

Dopo la vittoria sull'israeliano Li Kochman, il 29enne judoka nato a Pistoia è stato sconfitto proprio da Marcus Nyman (Svezia), oggi autentico "giustiziere" degli italiani.

"Ovviamente non è il risultato che mi aspettavo", racconta Nicholas Mungai, "però finalmente sono riuscito a sentirmi bene sul tatami, sia fisicamente che mentalmente. Purtroppo, per una distrazione, non sono riuscito a portare a casa il secondo incontro: un po' di rammarico ce l'ho! Però, quanto meno, sono riuscito ad avere buone sensazioni, per cui sono convinto che ci sarà la possibilità di ottenere ancora buoni risultati. Avevo già perso una volta da Nyman, in modo simile. In un occasione, sono riuscito a difendermi da quel passaggio a terra che fa lui, ma la seconda volta non ce l'ho fatta: vuoi per la stanchezza del Golden Score, vuoi per una piccola mancanza di concentrazione, non sono riuscito a difendermi nella maniera migliore".

Faccia a faccia tra Mungai e Nyman. (Doha, 11.5.2023) E. Di Feliciantonio. (IJF)

- 70 kg donne: oro alla giapponese Saki Niizoe

Medaglia d'oro per la giapponese Saki Niizoe nella categoria -70 kg donne: in finale, ha sconfitto la tedesca Giovanna Scoccimarro.

Bronzo per la quotatissima croata Barbara Matic e per l'austriaca Michaela Polleres.

Medagliere: allungano Giappone e Georgia

La giornata d'oro di Giappone e Georgia consente alle due nazionali di issarsi al primo e al secondo posto del Medagliere di Doha2023.

Comanda il Giappone con 4 ori, 2 argenti e 4 bronzi, proprio davanti alla Georgia, che scavalca (quasi) tutti con 2 ori, un argento e un bronzo.

Restano dietro Francia, Canada, Spagna e Svizzera (tutte con un oro).

L'Italia conserva il suo 8° posto, grazie all'argento di Manuel Lombardo e ai bronzi di Susy Scutto e Odette Giuffrida.

Nel Day-6 dei Mondiali di judo, venerdì 12 maggio, verranno assegnati altri due titoli iridati: -100 kg uomini e -78 kg donne.