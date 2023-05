Di Redazione italiana

Sui social media e su alcuni organi di informazione conservatori si è diffusa la notizia (falsa) che una donna transgender si fosse classificata prima alla maratona di Londra. Ma le cose non stanno proprio così

Numerosi utenti dei social media e alcuni organi di informazione conservatori hanno sostenuto, indignandosi, che quest'anno una donna transgender avesse vinto il primo posto nella categoria femminile della maratona di Londra dello scorso 23 aprile.

La notizia, in realtà, è totalmente falsa. Vediamo perché.

Prima di tutto, la maratona di Londra è divisa in diverse categorie. C'è l'élite, per i corridori professionisti, con premi in denaro in palio. E poi c'è l'evento di massa, aperto a tutti.

Quest'anno, però, c'è stata una novità. La maratona di Londra ha deciso di aprire l'evento generale alle persone che si identificano come non binarie, oltre che a uomini e donne.

Infatti, se la gara d'élite è soggetta alle regole dell'atletica mondiale, che dal marzo 2023 escludono le donne transgender dalle competizioni professionistiche femminili, l'evento amatoriale non è tenuto a rispettarle e offre un'iscrizione libera. L'unico premio rilasciato è una medaglia di partecipazione.

È così che Glenique Frank ha potuto iscriversi alla gara generale identificandosi legalmente come donna e partecipando nella categoria 50-54 anni.

Abbiamo poi dato un'occhiata al profilo di Glenique Frank sul sito ufficiale della maratona e abbiamo scoperto che si è piazzata al 583° posto su 2.235 corridori nella sua categoria d'età. E 6.171esima su oltre 24mila. Quindi non è neanche lontanamente al primo posto come da molti sostenuto.

Il risultato di Frank è stato immediatamente criticato anche da atlete professioniste come Amelia Strickler, lanciatrice di pesi britannica e due volte medaglia d'oro ai campionati britannici di atletica leggera. Anche Mara Yamauchi, la terza maratoneta britannica più veloce della storia, ha attaccato Glenique Frank accusandola di aver violato le regole della maratona.

In un'intervista al New York Post, Frank ha dichiarato: "Se vogliono che restituisca la mia medaglia, dirò: 'Ok, va bene. Nessun problema'. Ma non ho gareggiato come élite, quindi non ho rubato nulla".

Frank ha sottolineato che la maratona di Londra è stata la prima di 17 gare programmate per la quale ha potuto scegliere il proprio nome e il proprio genere al momento dell'iscrizione. Tuttavia, ha concluso che non correrà un'altra gara come donna finché non si sarà sottoposta a un intervento chirurgico.