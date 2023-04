Papa Francesco inizia una visita di 3 giorni in Ungheria

Di Euronews

Il Pontefice è particolarmente atteso a Budapest, dove si era già recato nel 2021.

Budapest si prepara alla visita di 3 giorni di Papa Francesco. Perla seconda volta in due anni il capo della Chiesa cattolica visiterà dunque l'Ungheria. Il Papa aveva già indicato dopo il Congresso eucaristico mondiale del 2021 che sarebbe tornato per una visita apostolica, ma i dettagli sono stati rivelati solo all'ultimo minuto.

Un programma serrato

Papa Francesco atterrerà venerdì all'aeroporto Liszt Ferenc e incontrerà il capo di Stato e di governo ungherese, oltre ai vertici della Chiesa cattolica.

Sabato riceverà poveri e profughi ucraini nella piazza della Chiesa delle Rose, e terrà poi un discorso davanti a migliaia di studenti delle scuole ecclesiastiche.

Domenica il grande pubblico potrà incontrare il capo della chiesa. Il Papa terrà una preghiera comunitaria alle 9.30 in piazza Kossuth, dove è prevista una grande folla. Per questo motivo le strade circostanti sono state chiuse e sono stati allestiti maxischermi.

I siti interessati sono stati già perquisiti giorni fa e sono state installate telecamere con metal detector. La protezione personale del Papa sarà assicurata dal Centro Antiterrorismo (TEK) e per tutta la durata della visita arriveranno rinforzi della polizia da tutto il Paese.

Sebbene la leadership ungherese si definisca conservatrice e cristiana, durante la crisi dei rifugiati politici e giornalisti filogovernativi hanno apertamente criticato papa Francesco per aver sollecitato l'accoglienza dei richiedenti asilo. Ora potrebbe essere un indizio dal Vaticano che papa Francesco abbia programmato un incontro dell'ultimo minuto con il ministro degli Esteri ucraino.