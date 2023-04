Di Redazione italiana

Dalla fine dello scorso anno, l'Esercito ucraino parla di piani per una grande controffensiva.

I documenti del Pentagono, se ritenuti attendibili, indicavano che l'offensiva dovesse iniziare il 30 aprile.

Alla fine di marzo, il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha osservato che le Forze armate ucraine non erano ancora pronte per operazioni su larga scala.

E il primo ministro, Denys Shmygal, ha indicato a metà aprile che ci si poteva aspettare una controffensiva in estate.

Quando inizierà l'operazione?

Gli esperti occidentali sono più inclini alla posizione del primo ministro: tardo autunno o addirittura inizio estate.

"Vogliono buone condizioni meteorologiche per poter condurre operazioni di manovra offensiva - dice Robert Cullum, docente di studi sulla Difesa, King's College di Londra - cercheranno anche di generare e sostenere le proprie Forze, oltre che di anticipare i tentativi russi di fortificare la propria posizione.

Quindi, cercheranno di bilanciare queste tre cose: penso che la finestra possibile sia entro i prossimi uno o due mesi: aprile, maggio, fino ai primi di giugno".

Ma anche prima, non c'è dubbio che l'AFU condurrà ricognizioni sul campo di battaglia e operazioni su scala limitata per identificare i punti deboli della difesa russa.

Possibili progetti di Kiev

I politici e i funzionari militari ucraini affermano che l'obiettivo finale dovrebbe essere la liberazione di tutto il territorio ucraino, compresa la Crimea annessa e il territorio delle Repubbliche separatiste nell'est del Paese.

Ma è improbabile che ciò avvenga in un'unica operazione nel prossimo futuro.

-Zaporizhia-

L'obiettivo più ovvio di un'offensiva ucraina, secondo gli esperti, potrebbe essere un attacco in direzione del Mar d'Azov, nella regione di Zaporozhye, all'incirca intorno a Melitopol'.

Ciò potrebbe dividere in due i territori occupati, tagliare le rotte terrestri verso la Crimea e la regione di Kherson e consentire all'artiglieria di bombardare la penisola di Crimea, la base navale di Sebastopoli e il ponte di Crimea: questo è lo scenario più spesso discusso da politici, militari ed esperti.

Ma il problema per Kiev è che questa direzione è ovvia anche per Mosca: è stato ripetutamente riferito che le truppe russe stanno seriamente rafforzando le loro posizioni nella regione di Zaporizhzhia.

"Il problema - dice Gustav Gressel, Senior Policy Fellow al Consiglio europeo per le relazioni estere - è la disponibilità delle Forze, perché hanno poi due fianchi aperti, uno a ovest verso la Crimea, uno a est verso il Donbass, e devono coprire questi due fianchi aperti fronteggiano i contrattacchi russi su entrambe le parti.

Quindi più vanno in profondità, di più forze avranno bisogno per coprire solo i fianchi e spingere in avanti l'offensiva che potrebbe rallentarli ed anche assorbire una quantità considerevole di forze".

Gli esperti considerano un obiettivo più realistico per Kiev sia avanzare di 30 chilometri nell'area di Melitopol', in modo che le rotte di rifornimento russe siano nel raggio dell'artiglieria ucraina.

- Fianchi: Kherson e Luhansk -

Anche la visita di Vladimir Putin nelle regioni occupate di Kherson e Luhansk, annunciata il 18 aprile, è collegata da molti esperti alla preparazione della difesa in queste direzioni: i fianchi del raggruppamento russo.

In caso di offensiva in queste direzioni, Kiev dovrà preoccuparsi meno di proteggere i propri fianchi, ma in ogni caso ci sono degli svantaggi.

Le regioni di Luhansk, Kremenna, Svatove, Severodonetsk e Lysychansk potrebbero essere al centro degli attacchi ucraini: i combattimenti in quest'area proseguono da tempo con successo variabile.

Tuttavia, il terreno è boscoso e accidentato, le pesanti attrezzature occidentali sarebbero difficili da usare in queste condizioni.

Un'offensiva nella regione di Kherson potrebbe essere la via più breve per la Crimea per le truppe ucraine, ma per farlo avrebbero dovuto forzare il fiume Dnepr.

La cosa più difficile, secondo gli esperti, non sarà l'operazione di formazione in sé, ma la necessità di preservare e mantenere valichi e ponti, che diventeranno senza dubbio l'obiettivo più importante dell'aviazione russa e dei missili tattici.

Gli attacchi russi contro di loro potrebbero interrompere e isolare l'avanzata del gruppo ucraino.

Superiorità aerea e di artiglieria

In teoria, un fattore importante per un'offensiva di successo dovrebbe essere la superiorità aerea: per gli attacchi, la protezione delle proprie truppe e l'allungamento delle linee di rifornimento del gruppo, man mano che si avanza.

Kiev ha più volte parlato di una carenza sia di aerei da combattimento che di difesa aerea: se si deve credere agli stessi documenti del Pentagono emersi online, entro maggio l'Ucraina esaurirà i missili per i sistemi di difesa aerea "sovietici" a lungo e medio raggio, se utilizzati al ritmo attuale, anche senza tener conto di una possibile controffensiva.

Tuttavia, si tratta di protezione contro gli attacchi russi alle città: per il fronte, secondo gli esperti, non è un problema così grave.

"Sì, non hanno superiorità aerea, che ovviamente non è l'ideale - aggiunge Gustav Gressel - ma d'altra parte, la maggior parte della loro ricognizione non viene effettuata da aerei.

Inoltre, la maggior parte delle loro missioni di attacco non viene effettuata da aerei come avviene nella Nato, ma con l'artiglieria, proprio come nell'Esercito russo".

"È stata una guerra ad alta intensità di artiglieria - ribadisce Robert Cullum - entrambe le parti hanno utilizzato artiglieria e munizioni in quantità enormi, sia in attacco che in difesa.

Quindi, un altro problema che debbono superare è la fornitura di munizioni di artiglieria, che è un fattore chiave per il successo militare in questa guerra".

Tuttavia, la mancanza di mezzi di difesa aerea "di prima linea" potrebbe ridurre significativamente le possibilità dell'AFU se l'Esercito russo facesse ampio uso di aerei per contrastare l'offensiva ucraina, e qui l'Occidente non sarà in grado di fornire un supporto significativo.

"La maggior parte dei sistemi di difesa aerea che l'Ucraina ottiene - dice ancora Gustav Gressel - sono ideali per proteggere obiettivi di alto valore come città, basi aeree, etc.

Il problema è che l'Europa ha pochissimi sistemi mobili di difesa aerea a terra per proteggere le proprie truppe, perché la Nato di solito combatte per la superiorità aerea.

Il problema con le consegne occidentali in Ucraina è anche dato dal fatto che ora l'Ucraina ha bisogno di qualcosa che noi abbiamo a malapena".

Intelligence

Sotto il profilo dell'Intelligence, Kiev ha il vantaggio di accedere alle informazioni degli Stati Uniti e della Nato (così come alle informazioni dei guerriglieri nei territori occupati).

Tuttavia, la fuga di documenti segreti del Pentagono potrebbe essere uno svantaggio per Kiev.

"La cosa brutta che è accaduta dal punto di vista americano - aggiunge Gustav Gressel - è che i russi ora sanno quanto in profondità e con quali mezzi i servizi segreti americani possono esaminare la pianificazione e la struttura di comando e controllo russe.

E i russi potrebbero aggiustare, ad esempio, i loro codici o la crittografia per impedirlo: se ciò accadesse e se l'Intelligence occidentale al momento della controffensiva fosse meno precisa di prima, sarebbe una brutta cosa per gli ucraini".

Come può la Russia contrastare l'offensiva ucraina?

Secondo l'Intelligence occidentale, la Russia sta fortificando quasi l'intera linea del fronte sul territorio ucraino, lunga circa 800 km.

Queste strisce, secondo i resoconti dei media, sono costituite da diverse file di trincee anticarro, trincee, filo spinato, ostacoli e ogni sorta di punti di fuoco fortificati.

La qualità di queste barriere è stata messa in dubbio dagli esperti occidentali; tuttavia, anche in questa forma costituiranno un serio ostacolo per coloro che attaccano, se non dispongono di un sufficiente supporto di artiglieria e ingegneria.

Kiev avrà bisogno di molte Forze per sostenere i suoi fianchi per sviluppare profonde fratture: queste Forze saranno inevitabilmente ridispiegate da altre direzioni, di cui l'Esercito russo può approfittare per lanciare contrattacchi nelle aree indebolite.

Difesa nucleare

Negli ultimi mesi, il Cremlino è sempre più ricorso alla retorica nucleare e alla fine di marzo è stata presa la decisione di dispiegare armi nucleari russe sul territorio della Bielorussia.

Il Cremlino deciderà di usare armi nucleari se l'offensiva ucraina avrà successo?

"Putin - conclude Gustav Gressel - ci penserà sicuramente due o tre volte: a dire il vero, non credo che lo farà per nessuna regione, forse tranne la Crimea, perché il prezzo è assai alto e l'esito del successo è dubbio".

L'offensiva porterà un risultato decisivo?

I politici ucraini affermano periodicamente che una decisiva controffensiva in primavera e in estate potrebbe porre fine alla guerra prima della fine dell'anno.

Gli esperti occidentali sono molto cauti al riguardo, rendendo omaggio all'alto morale degli ucraini.

"Se [gli ucraini] avranno ottenuto un successo significativo (e penso che lo faranno) - conclude Robert Cullum - saranno in grado di costringere i russi al tavolo delle trattative e forse ottenere qualche tipo di concessione, in particolare se la Crimea è minacciata.

Putin davvero non vorrà perdere la Crimea perché è un grande simbolo del successo del suo regime.

Se gli ucraini non hanno ottenuto molto successo, allora penso che dovranno affrontare molte più pressioni da parte dei loro alleati, davvero al limite di quello che sono disposti a dare in termini di assistenza e attrezzature.

E quindi l'Ucraina dovrà probabilmente affrontare molte più pressioni per trovare una sorta di cessate il fuoco".