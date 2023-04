In Ucraina, la Facoltà di Medicina di Leopoli ospita ancora una volta studenti indiani al quinto anno di medicina. Molti se ne sono andati quando è iniziata la guerra e ora stanno tornando per terminare gli studi. Abbandonare significherebbe perdere gli ultimi quattro anni di formazione e aver speso oltre 5.000 dollari all'anno in tasse universitarie senza ottenere un diploma.

Kartikey Tripathi, studente del 5° anno presso l’Università racconta: "All’inzio del conflitto ho provato una sensazione strana perché era per la prima volta nella vita che vivevo qualcosa di tragico come una guerra. E poi i nostri genitori erano molto preoccupati, vivono in India e non sapevano esattamente cosa stesse succedendo qui. Tutti erano in preda panico.”

Ora l’Università di Leopoli ha allestito anche rifugi per proteggere gli studenti in caso di attacchi russi.

Natalia Chukhrai, è una professoressa, e vicepreside della Facoltà per gli studenti straniere. “Da quando sono tornati, ci preoccupiamo per la loro sicurezza. Abbiamo organizzato e attrezzato i rifugi dove possono scendere in caso di allarmi".

Per questi studenti è molto importante terminare il corso di Laurea. In India, un corso simile di Medicina costerebbe molto caro circa 12.000 dollari l’anno, come fa notare Madhur Utkarsh, studente del quinto anno: "Non abbiamo altra scelta, non possiamo andare in altri posti. Non saremmo accettati perché l'ultimo anno abbiamo solo tirocinio, non abbiamo lezioni. Questi sono i motivi per cui siamo qui."

L'Ucraina ha diverse università mediche governative di livello mondiale che offrono MBBS, MD e altri diplomi in medicina a basso costo. Gli studenti che si diplomano in una delle migliori scuole di medicina in Ucraina con un MBBS o un'altra laurea in medicina possono candidarsi per lavori in qualsiasi parte del mondo.

Ora l’Università di medicina di Leopoli ospita studenti provenienti da più di 40 paesi. Un segno anche di speranza per questi giovani e per il paese.