Sudan, non regge il cessate il fuoco: abitanti e militari in fuga

Di Euronews

Una colonna nera di fumo si alza tra i palazzi. Non regge il cessate il fuoco in Sudan, sesto giorno di combattimenti tra esercito e paramilitari. Anche la seconda tregua annunciata è stata subito violata: inevitabile la fuga di migliaia di abitanti dalla capitale Khartoum, ma anche 320 soldati sono stati fermati oltre la frontiera, in Ciad. A confermarlo è il ministro della Difesa del Ciad, Bichara Issa Djadallah: "Sì, 320 soldati sono nel nostro territorio: militari, e senza dubbio anche civili, che stiamo provvedendo ad accogliere, prendendo tutte le misure necessarie per garantire loro una sistemazione adeguata".

Prosegue, dunque, la guerra tra generali. A scontrarsi per il potere le forze armate comandate dal generale Abdel-Fattah Al-Burhan, capo del Consiglio sovrano che guida il Paese, e paramilitari delle Forze di sostegno rapido (Rsf) guidate dal numero due della giunta, Mohamed Hamdan Dagalo, detto «Hemedti».

Secondo l'Organizzazione mondiale della sanità, i violenti scontri hanno già provocato oltre 270 morti tra i civili e più di 2.000 feriti, difficili le cure: tanti, troppi gli ospedali in tilt. Fissato immediatamente un vertice delle Nazioni Unite, mentre Germania e Giappone si organizzano per riportare a casa i loro concittadini.