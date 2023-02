Olimpiadi di Parigi 2024: confrontiamo insieme i prezzi dei biglietti

I Giochi Olimpici di Parigi 2024 sono stati salutati dal governo francese come economicamente convenienti e accessibili al grande pubblico.

Il primo round di vendita dei biglietti è stato lanciato il 13 febbraio e, per il momento, solo le persone estratte da una lotteria, possono acquistare i biglietti. Ma per i pochi fortunati che possono già aggiudicarsi un ingresso la realtà è stata ben diversa da quella promessa dal governo.

Diversi utenti dei social media hanno scelto Twitter per esprimere la loro rabbia e la loro delusione, soprattutto per quanto riguarda i prezzi dei biglietti.

Prezzi, la rabbia degli utenti sui social

"I biglietti più economici per lo stadio costano 90 euro (solo per gli eventi di riscaldamento) mentre gli ingressi per una sessione serale possono costare dai 170 ai 385 euro. Ho pagato 60 sterline per i miei biglietti di Londra 2012. Sono un grande fan dell'atletica, ma questo è irragionevole" twitta un appassionato di sport deluso.

Di fronte alla valanga di critiche, il presidente del Comitato organizzatore, Tony Estan Guet, ha dichiarato alla radio francese RTL che le Olimpiadi di Parigi non sono più costose di quelle di Londra 2012.

È vero? E come si collocano i prezzi dei Giochi di Parigi rispetto alle più recenti Olimpiadi di Tokyo, Rio e Londra?

Confrontiamo i prezzi dei biglietti

Dando uno sguardo al rapporto dell'Assemblea di Londra sulle Olimpiadi del 2012, si nota che quasi 2,5 milioni di biglietti sono stati venduti a meno di 20 sterline.

Abbiamo preso il tasso di cambio medio del 2012, che all'epoca corrispondeva a circa 25 euro.

Quindi, un po' più costoso rispetto a Parigi, che avrà però a disposizione solo 1 milione di biglietti a 24 euro.

Le Olimpiadi di Rio 2016 avevano promesso 3,8 milioni di biglietti a meno di 18 euro nel 2016.

Alle Olimpiadi di Tokyo del 2020, i biglietti più economici sono costati circa 21 euro.

Alla fine, si può notare che i prezzi di Parigi sono abbastanza simili a quelli delle Olimpiadi precedenti, tranne che per Rio.

Da tenere conto

Ma questi calcoli hanno un limite.

Prima di tutto, dobbiamo considerare il tasso di inflazione: l'euro non aveva lo stesso valore del 2012.

In secondo luogo, è importante tenere presente che la differenza di prezzo varia da Paese a Paese perché la maggior parte dei biglietti è riservata a chi vi abita.

E, secondo la Banca Mondiale, il salario medio annuo in Brasile era di circa 5.500 euro, mentre in Francia e in Giappone era di 30.000 euro: una differenza davvero notevole.

Per i Giochi di Parigi 2024, l'11 maggio ci sarà una seconda fase di vendita dei biglietti. Le iscrizioni si aprono il 15 marzo.