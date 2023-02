Biden nel pantano russo-ucraino

"Whatever it takes": è uno slogan sempreverde e, nella circostanza, la ciambella di salvataggio è lanciata dagli Stati Uniti all'Ucraina. Con la visita dall'alto valore simbolico del presidente americano Joe Biden a Kiev, a ridosso dell'anniversario dell'inizio dell'invasione russa, Washington promette un altro mezzo miliardo di dollari di assistenza aggiuntiva.

Secondo i dati dell'ong Ukraine Support Tracker, che elenca e quantifica gli aiuti militari, finanziari e umanitari promessi dai governi all'Ucraina tra il 24 gennaio 2022 fino al 15 gennaio 2023, gli Usa sono in testa con i loro impegni totali.

Con i quasi 37 miliardi di euro di dicembre, gli americani hanno stanziato un totale di poco più di 73,1 miliardi di euro per il sostegno all'Ucraina. Per l'Ue, la cifra comparabile è di 54,9 miliardi di euro. Nel complesso, gli impegni per l'assistenza umanitaria sono rimasti relativamente costanti nel corso dell'anno, mentre è cresciuta la quota degli impegni per il sostegno finanziario e militare.

L'incondizionato sostegno

La Russia ha effettuato un test di un missile balistico intercontinentale - SARMAT, soprannominato Satana II - che sembra essere fallito lunedì, nel momento in cui il presidente Joe Biden stava per arrivare in Ucraina, secondo due funzionari Usa vicini al dossier. La Russia ha notificato in anticipo agli Stati Uniti il lancio attraverso le linee di deconfliction. Un altro funzionario ha affermato che il test non ha rappresentato un rischio per gli Usa e che non è considerato un'escalation. Il presidente Putin non ha fatto alcun riferimento al lancio nel discorso di ieri. Il SARMAT trasporta testate nucleari.

Prima di partire da Varsavia, mercoledì, Biden terrà dei colloqui con i leader dei Nove di Bucarest, un insieme di nazioni della parte più orientale dell'alleanza NATO che si sono riunite in risposta all'annessione della Crimea dall'Ucraina da parte del Presidente russo Vladimir Putin nel 2014.

Mentre la guerra in Ucraina si trascina, le ansie dei Paesi dei Nove di Bucarest sono aumentate. Molti temono che Putin possa intraprendere un'azione militare contro di loro se avrà successo in Ucraina. L'alleanza comprende Bulgaria, Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania e Slovacchia.

"Quando la Russia ha invaso, non è stata messa alla prova solo l'Ucraina. Il mondo intero ha affrontato una prova epocale", ha detto Biden in un discorso pronunciato martedì ai piedi del Castello Reale di Varsavia per celebrare la cupa pietra miliare dell'invasione russa di un anno fa. "L'Europa è stata messa alla prova. L'America è stata messa alla prova. La NATO è stata messa alla prova. Tutte le democrazie sono state messe alla prova".

Biden ha incontrato martedì a Varsavia il Presidente moldavo Maia Sandu, che la scorsa settimana ha affermato che Mosca è dietro a un complotto per rovesciare il governo del suo Paese utilizzando sabotatori esterni.

Incastrata tra l'Ucraina e la Romania e uno dei Paesi più poveri d'Europa, la nazione dell'Europa orientale ha avuto legami storici con la Russia ma vuole entrare a far parte dell'Unione Europea a 27 nazioni. Nelle sue osservazioni, Biden ha appoggiato la candidatura della Moldavia all'adesione all'UE.

"Sono orgoglioso di essere al fianco suo e del popolo moldavo che ama la libertà", ha detto Biden parlando di Sandu e del suo Paese nel suo discorso di martedì.

Da quando la Russia ha invaso l'Ucraina quasi un anno fa, la Moldavia, un'ex repubblica sovietica di circa 2,6 milioni di abitanti, ha cercato di stringere legami più stretti con i suoi partner occidentali. Lo scorso giugno ha ottenuto lo status di candidato all'UE, lo stesso giorno dell'Ucraina.

Il discorso di Biden sulla guerra in Ucraina è arrivato un giorno dopo la sua visita a sorpresa a Kiev, un grande gesto di solidarietà con l'Ucraina. Il discorso è stato in parte un'affermazione del ruolo dell'Europa nell'aiutare l'Ucraina a respingere l'invasione in corso da parte della Russia e in parte un avvertimento a Putin che gli Stati Uniti non permetteranno che Mosca sconfigga l'Ucraina.

Nell'ultimo anno, la Casa Bianca ha elogiato diversi Paesi del versante orientale, tra cui Lituania, Polonia e Romania, per aver intensificato gli sforzi per sostenere l'Ucraina con armi e aiuti economici e per aver accolto i rifugiati.

Biden ha prestato particolare attenzione agli sforzi della Polonia. Il Paese sta ospitando circa 1,5 milioni di rifugiati ucraini.

"La verità è che gli Stati Uniti hanno bisogno della Polonia e della NATO tanto quanto la NATO ha bisogno degli Stati Uniti", ha detto Biden durante il colloquio con Duda mercoledì.